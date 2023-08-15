汝阳县小店镇李村集中互助养老服务站 让养老变“享老”

16日，在汝阳县小店镇李村集中互助养老服务站，老人们晒着太阳聊着天，悠闲惬意。

16日，在汝阳县小店镇李村集中互助养老服务站，老人们晒着太阳聊着天，悠闲惬意。 16日，在汝阳县小店镇李村集中互助养老服务站，老人们晒着太阳聊着天，悠闲惬意。 该服务站占地1.84亩，总建筑面积1228平方米，有厨房、餐厅、娱乐活动室、卫生室、老年保健室、理发室、休息室等功能室，可为老人提供长短期托养、互助养老、日间照料、助餐、医疗救护等服务，实现养老变“享老”。 在运营上，服务站实行公建民营，由村委会委托第三方公司经营，基本可以满足本村和周边老年人日常居家养老需求。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 见习记者 李玉丹 文/图/视频)