洛龙区：打造“15分钟养老服务圈” 让幸福触手可及【视频】

实惠可口的饭菜、干净整洁的床位、功能丰富的康复理疗空间……走进洛阳市洛龙区科技园街道综合养老服务中心，环境整洁、服务周到，为辖区老人提供了便捷、高质量的养老服务。

实惠可口的饭菜、干净整洁的床位、功能丰富的康复理疗空间……走进洛阳市洛龙区科技园街道综合养老服务中心，环境整洁、服务周到，为辖区老人提供了便捷、高质量的养老服务。

近年，洛龙区加快五级养老服务体系建设，打造了1个区级智慧养老信息平台，13个街道综合养老服务中心，49个城市社区养老服务中心、105个小区养老服务站，652户家庭养老床位的城市五级养老服务体系，服务辐射8万余名老人，初步形成“15分钟养老服务圈”。

该区还率先在全市建成首个集“养老数据分析管理、高龄津贴发放、政府购买服务监管”等综合功能于一体的区级智慧养老信息平台。同时，该区还建成首个区级智慧消防试点，对全区养老服务机构实现视频监控全覆盖，守牢全区养老机构安全底线。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 赵晨熹 文/图)