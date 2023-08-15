洛阳“三品一标”农产品达366个

14日至昨日，2023年洛阳市绿色食品宣传暨产销对接活动在定鼎门遗址博物馆南广场举行。

洛宁苹果在活动中亮相 洛报融媒记者 白云飞 摄

14日至昨日，2023年洛阳市绿色食品宣传暨产销对接活动在定鼎门遗址博物馆南广场举行。全市百余家新型农业经营主体的200余种优质绿色农产品集中亮相，推动更多本土特色农产品走上百姓餐桌，进一步提升我市特色农业品牌影响力和知名度。

近年，洛阳扎实推进乡村振兴“151”工作举措，坚持绿色兴农、品牌强农，以绿色杂粮、肉牛奶牛、食用菌和中药材4条产业链为重点，大力发展特色农业，“三品一标”农产品品牌建设取得明显成效。目前，全市“三品一标”农产品达366个，涵盖水果、蔬菜、肉蛋奶、食用菌、粮食及其加工品、干果共六大类，总量持续走在全省前列。

在“三品一标”品牌创建中，洛阳坚持质量与数量并重、认证与监管并举，严格执行绿色食品生产标准，确保消费者“舌尖上的安全”。全市绿色食品种植面积达36.7万亩，年产量67万吨，成功创建栾川玉米、洛宁苹果、汝阳红薯3个全国绿色食品原料标准化基地，创建省级“三品一标”示范基地面积1.3万亩。

本次活动还表彰了在第二十二届中国绿色食品博览会上获奖的洛阳农业企业和入选河南省第四批“三品一标”示范基地的洛阳农业经营主体。其中，洛阳永顺昌农业(苹果)、孟津琪琪种植合作社(梨、猕猴桃)、汝阳十八盘乡汝香香食用菌种植园(香菇)、洛阳德泽农林科技公司(树莓)等四个基地入选河南省第四批“三品一标”示范基地。

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“三品一标”：是无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志的统称。“三品一标”是政府主导的安全优质农产品公共品牌，是当前和今后一个时期农产品生产消费的主导产品，也是传统农业向现代农业转变的重要标志。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 张君)