助力“山城”变“湖城”！洛阳陆浑湖“接到”发展新任务

近日，位于嵩县的陆浑宾馆高朋满座，在2023洛阳陆浑湖旅游度假区研讨会上，国内民宿“大咖”齐聚一堂，探讨陆浑湖发展未来。

亲水栈道风光美 洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 摄

近日，位于嵩县的陆浑宾馆高朋满座，在2023洛阳陆浑湖旅游度假区研讨会上，国内民宿“大咖”齐聚一堂，探讨陆浑湖发展未来。

素有“中原洱海”之称的陆浑湖，是省内第四大水库，水质优良，水资源丰富，且极具文化底蕴，再加上近年政府累计投资12亿元，实现两岸污水管网全覆盖，确保“一泓清水出嵩县”，进一步提升了它的颜值和生态活力。

底子越好，任务便越艰巨。

面对新消费需求，当前乡村旅居、高端民宿、健康养生、高端休闲、研学旅行等已成为产业风口。如何乘“风”而上，激活融湖片区发展，做好特色集镇和湾区建设，错位布局城镇和业态，实现嵩县从“山城”到“湖城”的关键升级，成为陆浑湖“接到”的重大任务。

聚焦这个“全县的希望”，围绕陆浑湖环湖经济发展，在研讨会上，国内民宿“大咖”各抒己见。