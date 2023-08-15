洛阳市纪委监委：用好谈心谈话 做实日常监督

“抓早抓小、防微杜渐，才是对党员干部真正的关心爱护……”日前，栾川县纪委监委组织开展“上门”廉政勤政谈心谈话活动，深入部分乡镇及重点行业部门，围绕基层党风廉政建设工作存在的问题提出意见、建议。

“抓早抓小、防微杜渐，才是对党员干部真正的关心爱护……”日前，栾川县纪委监委组织开展“上门”廉政勤政谈心谈话活动，深入部分乡镇及重点行业部门，围绕基层党风廉政建设工作存在的问题提出意见、建议。

自“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育开展以来，全市各级纪检监察部门利用重要时间节点，实施全覆盖、常态化、有重点的廉政勤政谈心谈话，推动形成遵规守纪、坚守正道、担当作为、求实奋进良好风尚。

洛龙区纪委监委明确廉政勤政谈心谈话“五必谈”情形，即干部提拔重用必谈、履行管党治党不力必谈、廉政风险集中岗位必谈、重要时间节点必谈、操办婚丧嫁娶事宜必谈，帮助谈话对象加强自我监督和自我约束，持续激励党员干部贯彻落实市委激发“四敢”活力意见。

“希望你们尽快进入角色，积极工作，谦虚谨慎，戒骄戒躁，以实际行动和工作实绩交上一份合格答卷。”为加强对新入职人员的教育管理，孟津区纪委监委采取以会代训的方式，召开新进人员谈心谈话会，通过谈思想、谈学习、谈工作、谈自律等，为新进人员上好入职“第一课”。

新安县纪委监委紧盯班子成员“关键少数”及重要时间节点，根据岗位职责、工作状态、廉洁自律情况，开展“集中+个人”提醒谈话，抓早抓小，防患未然，把苗头性、倾向性问题解决在萌芽状态，进一步筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。

“作为纪检监察干部，我们要严于律己，做到自身硬，才能在审查调查工作中底气足。”瀍河区纪委监委把谈心谈话作为纪检监察干部教育管理监督和关心关爱的重要举措，灵活运用集体谈、个别谈、上门家访谈等形式常态化开展谈心谈话，充分了解纪检监察干部的思想、工作、作风、学习、生活等方面的基本情况，并对存在的问题及时纠偏、督促整改。

涧西区纪委监委将廉政勤政谈心谈话作为落实党内监督的重要抓手，既结合工作谈思想，又结合实际谈作风，推行“谈心谈话+回访教育”工作法，建立谈话对象个人廉政勤政工作台账，将谈心谈话内容与回访情况纳入党员干部考核指标体系，为干部廉政情况精准“画像”，以“绣花”功夫不断推动纪律教育工作往深里做、往心里走、往实里抓。

市纪委监委相关负责人表示，将以专题纪律教育为抓手，用好廉政勤政谈心谈话，做实日常监督，引导党员干部强化自我约束，时刻自重自省，始终把党规党纪刻印于心、落实于行。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）