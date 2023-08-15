冷空气明天到洛阳 注意防寒保暖

今日洛阳晴天间多云，气温13℃～24℃。

在牡丹博物馆登高望远，秋色怡人

刚过去的双休日，秋风把天空刷得湛蓝、高远，不少市民结伴出游。不过，好天气即将告一段落。从明日起，一股较强的冷空气来了。

中央气象台提示，从明日起，一股较强的冷空气将影响我国中东部大部分地区，多地气温将创今年下半年来新低。西北地区东部、黄淮、华北南部及江南、华南等地将有一次大范围降水、降温天气过程。

气象专家提醒，近期冷空气较活跃，早晚时段气温低，请公众外出注意防寒保暖；同时防范大风天气的不利影响，增强消防安全意识，尽量不要在户外使用明火，加强对易燃品的清理。

市气象台根据最新气象资料分析，明日至19日受高空低槽东移及较强冷空气的共同影响，我市将有一次降雨、大风、降温天气过程，其他时段多受高空偏西气流控制，以多云到晴天为主。

最近几天天气预报

今日：晴天间多云，气温13℃～24℃。

明日：多云到阴天，下午到夜里转小雨或零星小雨，气温12℃～23℃。

18日(周三)：小到中雨转阴天，西北风4级～5级，气温14℃～20℃。

19日(周四)：阴天转多云，气温13℃～21℃。

20日(周五)：多云到晴天，气温11℃～21℃。

21日(周六)：多云到阴天，气温10℃～20℃。

22日(周日)：阴天，气温14℃～26℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博 文/图）