洛阳市纪委常委会召开会议

14日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于巡视工作、长江经济带高质量发展、宣传思想文化工作等重要讲话重要指示精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关工作要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

14日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于巡视工作、长江经济带高质量发展、宣传思想文化工作等重要讲话重要指示精神，以及中央纪委、省纪委和市委有关工作要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议强调，全市纪检监察机关要深入学习贯彻习近平文化思想，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，切实做到学思用贯通、知信行统一，为全市纪检监察工作高质量发展提供坚强思想保证、强大精神力量。要推动政治监督具体化、精准化、常态化，确保党中央重大决策部署不折不扣落到实处。要胸怀全局讲政治、担当作为扛责任，紧扣全市“三项重点工作”和民生保障、风险防范等重点任务，激励党员干部担当作为，全力护航经济社会高质量发展，以高水平监督执纪执法推动现代化洛阳建设。

会议指出，要牢牢坚守政治巡察定位，深入查找被巡察党组织履行职能责任中存在的偏差，精准发现和推动解决影响制约洛阳经济社会高质量发展的共性问题、深层次问题。要把加强巡察整改和成果运用作为关键点，着力做好巡察“后半篇文章”，通过巡察整改营造积极健康、干事创业的政治生态和良好环境。

会议要求，要以更高站位、更大力度一体推进主题教育和队伍教育整顿，不断放大叠加效应和联动效果，持续激发干事创业热情和动力，打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。要坚持主题教育、队伍教育整顿和中心工作深度融合，认真落实全市“大攻坚、见实效、建新功”工作各项要求，真正以严实作风确保主题教育和队伍教育整顿取得实效。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)