民警追回被拖欠工资 集中发放给农民工

近日，伊滨公安分局举办了一场农民工工资集中发放仪式，将追回的13万余元发放给23名农民工，包工头温某现已被刑事拘留。

农民工领到了工资

近日，伊滨公安分局举办了一场农民工工资集中发放仪式，将追回的13万余元发放给23名农民工，包工头温某现已被刑事拘留。

此事还得从今年9月底说起，当时，伊滨公安分局接到市人力资源和社会保障局移交的一起案件，包工头温某涉嫌拒不支付劳动报酬罪。该案最终由诸葛派出所负责侦办。办案民警张中举了解到，去年10月，温某在伊滨区承包了一项工程，今年5月完工。按照合同约定，甲方根据工程进度给温某结算工程款。截至工程完工，甲方累计给温某结算了38万多元工程款。温某将钱用于个人花销等，未给工人结算，工人多次向其讨要，温某总以甲方尚未结算等为由拖延。伊滨区人社部门曾责令温某尽快给农民工结算工资，温某仍拒不支付。

随后，办案民警将温某传唤至派出所。温某交代，他以为拖欠农民工工资属于一般性纠纷，一直拖着未给。温某被刑事拘留后，其家属凑够了13万余元的工资。