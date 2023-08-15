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民警追回被拖欠工资 集中发放给农民工

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.16 08:30
农民工领到了工资

　　近日，伊滨公安分局举办了一场农民工工资集中发放仪式，将追回的13万余元发放给23名农民工，包工头温某现已被刑事拘留。

　　此事还得从今年9月底说起，当时，伊滨公安分局接到市人力资源和社会保障局移交的一起案件，包工头温某涉嫌拒不支付劳动报酬罪。该案最终由诸葛派出所负责侦办。办案民警张中举了解到，去年10月，温某在伊滨区承包了一项工程，今年5月完工。按照合同约定，甲方根据工程进度给温某结算工程款。截至工程完工，甲方累计给温某结算了38万多元工程款。温某将钱用于个人花销等，未给工人结算，工人多次向其讨要，温某总以甲方尚未结算等为由拖延。伊滨区人社部门曾责令温某尽快给农民工结算工资，温某仍拒不支付。

　　随后，办案民警将温某传唤至派出所。温某交代，他以为拖欠农民工工资属于一般性纠纷，一直拖着未给。温某被刑事拘留后，其家属凑够了13万余元的工资。
[ 责任编辑：潘亮 ]
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