洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

伊川县：瓜蒌地里竞赛热 携手同心共发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.16 08:32
统计数量

　　“第四组采摘数量目前位居第一，其他几组要加油了！”“麻利点，咱可不能落后了！”近日，伊川县民族团结“同心圆·共发展”庆丰收瓜蒌采摘比赛在该县平等乡张奇庄村瓜蒌种植产业园火热开赛。来自张奇庄村、龙王屯村的瓜蒌种植户分成4个小组，在规定时间内进行采摘，并将所摘瓜蒌10个一串进行悬挂晾晒，采摘数量加悬挂数量最多的小组胜出。

　　活动现场，随着“开赛”一声令下，参赛人员迅速拿起剪刀，一个个瓜蒌应声落地，大家你追我赶，在激烈的比赛中享受丰收的喜悦。

　　近年来，伊川县平等乡张奇庄村招引乡贤张进昌返乡，成立了张奇庄村瓜蒌种植农民专业合作社，按照“公司+合作社+集体经济+农户”的模式，大力发展瓜蒌种植。2020年，该村集体经济收入达30万元，2022年突破80万元。

　　为助推乡村振兴连片发展、组团运营，伊川县将“同心圆·共发展”活动融入乡村振兴大局，引导张奇庄村与龙王屯村建立互助合作机制，共同发展瓜蒌种植，实现促交流、强合作、同发展。

　　今年60岁的龙王屯村种植户马红玲说：“瓜蒌浑身是宝，皮、籽、根、茎都能入药。村里还负责给大家伙找销路，致富全靠小瓜蒌，今年我们家种了70多亩呢！”截至目前，平等乡瓜蒌种植面积已达5000亩，各族群众在深度交融中共同发展，像石榴籽一样紧紧抱在一起。

　　伊川县委统战部相关负责人表示，将扎实开展“同心圆·共发展”活动，在推动产业发展的同时，将通过丰富多彩的活动，让各族群众在经济上相互依存、生活上相互融入、情感上相互亲近，营造嵌入式“人际网”和“生活圈”，画好民族团结进步“同心圆”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 韦亿兵 索皎 文/图）
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    得了甲沟炎，该如何处理？
    得了甲沟炎，该如何处理？
    得了甲沟炎，该如何处理？
        专家提醒，剪指甲时尽量平着剪，两边与中间平齐，保留1毫米的白色部分，穿宽松合脚的鞋子，千万不要用手撕“...
  • ·这种病毒的特点是“欺软怕硬”，速看！
  • ·孕期耻骨疼痛，该怎么办？
  • ·支原体感染大年来了？儿科医生最想提醒您3件事
    • 洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
        桂花香里品秋韵，绚丽景色入目来。寒露过后，洛城各处秋意盎然。
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    		•  
    新闻排行
  • 顺风车需要办证吗？ 洛阳市交通局：不...
  • 洛阳上榜“2023夜间经济新锐十城”
  • 河南金彭车业有限公司：不断研发新品 ...
  • 黄河岸边好“丰”景【组图】
  • 助力“山城”变“湖城”！洛阳陆浑湖...
  • 徐衣显与国际高新技术研究院院长于建...
  • 洛阳企业组团赴广交会“抢订单”
  • 支原体感染大年来了？儿科医生最想提...
  • 快讯！洛阳居家社区养老服务体系建设...
  • 冷空气明天到洛阳 注意防寒保暖
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    文艺演出进社区

    嵩县县域风光

    秋清水蔚蓝

    秋天里的栾树
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605