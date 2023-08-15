伊川县：瓜蒌地里竞赛热 携手同心共发展

“第四组采摘数量目前位居第一，其他几组要加油了！”“麻利点，咱可不能落后了！”近日，伊川县民族团结“同心圆·共发展”庆丰收瓜蒌采摘比赛在该县平等乡张奇庄村瓜蒌种植产业园火热开赛。

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“第四组采摘数量目前位居第一，其他几组要加油了！”“麻利点，咱可不能落后了！”近日，伊川县民族团结“同心圆·共发展”庆丰收瓜蒌采摘比赛在该县平等乡张奇庄村瓜蒌种植产业园火热开赛。来自张奇庄村、龙王屯村的瓜蒌种植户分成4个小组，在规定时间内进行采摘，并将所摘瓜蒌10个一串进行悬挂晾晒，采摘数量加悬挂数量最多的小组胜出。

活动现场，随着“开赛”一声令下，参赛人员迅速拿起剪刀，一个个瓜蒌应声落地，大家你追我赶，在激烈的比赛中享受丰收的喜悦。

近年来，伊川县平等乡张奇庄村招引乡贤张进昌返乡，成立了张奇庄村瓜蒌种植农民专业合作社，按照“公司+合作社+集体经济+农户”的模式，大力发展瓜蒌种植。2020年，该村集体经济收入达30万元，2022年突破80万元。

为助推乡村振兴连片发展、组团运营，伊川县将“同心圆·共发展”活动融入乡村振兴大局，引导张奇庄村与龙王屯村建立互助合作机制，共同发展瓜蒌种植，实现促交流、强合作、同发展。

今年60岁的龙王屯村种植户马红玲说：“瓜蒌浑身是宝，皮、籽、根、茎都能入药。村里还负责给大家伙找销路，致富全靠小瓜蒌，今年我们家种了70多亩呢！”截至目前，平等乡瓜蒌种植面积已达5000亩，各族群众在深度交融中共同发展，像石榴籽一样紧紧抱在一起。

伊川县委统战部相关负责人表示，将扎实开展“同心圆·共发展”活动，在推动产业发展的同时，将通过丰富多彩的活动，让各族群众在经济上相互依存、生活上相互融入、情感上相互亲近，营造嵌入式“人际网”和“生活圈”，画好民族团结进步“同心圆”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 韦亿兵 索皎 文/图）