坐姿不雅，差点儿干架（典故里的霓裳洛阳）

中国人重礼仪，站有站相，坐有坐相，一言一行皆有礼仪规范。古代连坐姿都有一套严苛的标准。屁股着地，叉开双腿坐，形如簸箕，古称“箕(音同机)踞”。在公共场合这么坐着，非但失礼，而且有羞辱、挑衅他人之嫌。

前阵子，一名汉服美女在洛邑古城叉腿坐着吃东西的短视频走红，网友纷纷点赞，夸其豪爽、随性。

时移世易，这种坐姿要是搁在古代，很可能会挑起事端，甚至引来杀身之祸。

中国人重礼仪，站有站相，坐有坐相，一言一行皆有礼仪规范。古代连坐姿都有一套严苛的标准。屁股着地，叉开双腿坐，形如簸箕，古称“箕(音同机)踞”。在公共场合这么坐着，非但失礼，而且有羞辱、挑衅他人之嫌。

今人眼里的正常坐姿，古人为何那么抵触？这跟古代的衣裳有关。

上衣下裳，不穿裤子

洛阳是东周王城、东汉京城。根据古籍记载以及洛阳一带的出土文物实证，汉代以前是没有真正意义上的内裤、裤子的。早期的汉族人穿衣大都是“上衣下裳(音同常)”，腰间裹一件围裙似的“裳”遮掩下体，男女老少都光着屁股穿裙子。

秋冬季节天气冷，有钱人通常内穿长袍，外罩衣裳，腿上再套一条御寒的绔。

绔亦作“袴”，形似开裆裤，只有两条裤腿，上端相连，用带子系在腰间当内衣，裤裆不缝，露着屁股。

穷人日子过得捉襟见肘，能有条旧袍子遮羞蔽体就不错了，一般不穿绔。

富家子弟吃喝玩乐，不务正业，不但穿绔，还要穿纨(高档白丝绸)做的绔，成语“纨绔子弟”便由此而来。

面料再华贵的绔也是开裆裤，动作稍大就有走光的风险。

为了维护体面和尊严，周公在洛阳制礼作乐，规范礼仪，其中就包括下坐礼仪。

在家箕踞，差点离婚

中国早期的家具比较低矮。秦汉时期，洛阳人都是席地而坐的，因为那时没有内裤可穿，倘若叉着腿坐，下体便有可能暴露。若被坐在对面的人看见了，那场面得多尴尬？

这就难怪古人反感箕踞了。《礼记》特意强调“坐毋箕”，千万不能叉着双腿，坐得像个簸箕似的，那样极其不雅，极为失礼。

正确的坐姿是跪坐：双腿并拢，臀部落于脚后跟处。这样能用衣裳遮住下体，有效防走光。

跪坐虽然端庄，跪久了却很累，所以很多人私下里不太注重形象，只想坐得舒坦一点。孟子的老婆独自在家时就好叉着腿坐，这一幕恰被孟子看到，引发了一场婚姻危机。

《韩诗外传》记载，孟子某日回家，见他媳妇儿箕踞在席上，气不打一处来，就跟他老妈说，“妇无礼，请去之”，这女人粗鲁失礼，他要休妻。

孟母觉得孟子小题大做，把儿子骂了一通：跪坐久了谁也受不了，独自在家时坐得舒坦些，有啥好大惊小怪的？你不打招呼就进屋，是你失礼在先，咋能怪你媳妇儿呢？

幸亏孟母思想开明，不然，这就是不雅坐姿引发的一场离婚悲剧了。

穿上裤子，不怕走光

开裆裤是何时变成有裆裤的呢？

《汉书》里有个近乎荒诞的故事：汉代权臣霍光的女儿当上了皇后，为了让皇帝专宠皇后，霍光让御医提醒皇帝节制房事，让宫里的女人都穿上了“穷绔”。

穷绔就是早期的有裆裤：布料“穷”尽腿部，裆部用细带系紧，“不得交通”。后来，古人改进穷绔，做出了更为合身的合裆裤——“裈(音同昆)”，但穿衣习惯的改变需要漫长的演变，直到宋元时期，仍有人好穿开裆裤。

相传，汉灵帝荒淫无度，让宫女们都穿开裆裤，方便他随时临幸，沦为洛城笑谈。其实，东汉并未普及合裆裤，当时的洛阳人几乎都穿开裆裤。

这从汉代人对不雅坐姿的厌恶就能看出来。

《史记》记载，汉代有个名叫郭解的大佬，家住洛阳城附近的轵县(今济源)。人们对他很是敬畏，“解出入，人皆避之”。有一个人不服，“独箕踞视之”，见了郭解非但不让道，反而叉腿坐着，瞪眼挑衅。郭解派门客打听此人底细。门客是个急性子，没说两句就撸起袖子干架，要杀那人，还好被郭解拦住了。

汉高祖刘邦出身底层，举止粗蛮。秦末天下大乱，群雄逐鹿，刘邦领着一帮兄弟打江山，四处招贤纳士，有个叫郦食其的人前来应聘。

面试差点儿谈崩。郦食其一进屋，就见刘邦叉着双腿，吊儿郎当地箕踞在榻上。

郦食其作了一个揖，不但没有跪拜，还批评刘邦：“您要是想灭掉暴秦，就不该如此傲慢无礼，踞坐着见长者！”刘邦意识到自己失礼了，也意识到郦食其不一般，赶忙起身整理好衣裳，请郦食其上坐。

箕坐不再被视为洪水猛兽，也跟衣着方式的变化有关。

北魏迁都洛阳后，魏孝文帝率“群臣皆服汉魏衣冠”。魏晋往后，裤子逐渐普及，桌凳逐渐流行，古人再不怕坐下来会走光啦，跪坐渐渐改为盘坐、箕坐。

从某种程度上可以说，服饰文明的进步促进了观念的改变。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）