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长袖善舞（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2023.10.16 08:17

　　长袖善舞，袖子长，有利于起舞。原指有所依靠，事情就容易成功，后来形容善于钻营，会走门路。

　　这个成语出自古籍《韩非子》：“鄙谚曰：‘长袖善舞，多钱善贾。’此言多资之易为工也。”意思是资本多了就好办事儿。

　　《史记·范雎(音同居)蔡泽列传》中也有相关典故。范雎和蔡泽都是两千多年前的能人，能言善辩，足智多谋。

　　东周时期，洛阳城里的周天子名为天下共主，实则常被逐鹿中原的大诸侯挑衅。乱世出英雄，很多人想趁着天下大乱的“风口”建功立业。

　　洛阳人苏秦游说列国合纵抗秦，佩六国相印，成了闻名天下的纵横家。

　　魏国(国都在河洛地区的开封一带)人范雎是苏秦的后辈。他年轻时在魏国历尽磨难，受尽羞辱，后来改名换姓逃到秦国，凭本事获得秦昭襄王的信任，辅佐秦国做大做强，当上了秦相。

　　燕国(今河北一带)人蔡泽野心勃勃，是范雎的接班人。

　　范雎当上秦相后，被困政治漩涡，恐遭秦王猜忌。蔡泽提醒范雎，功高震主者历来没啥好下场，要想保全性命，务必见好就收，趁早退休。

　　范雎深以为然，称病辞官，并推荐蔡泽上位。蔡泽舌灿莲花，哄得秦王心花怒放，很快当上了秦国国相。不久后，秦国大举东征，攻入洛阳，周赧王郁愤而终，秦军夺取了象征王权的国之重器——九鼎，周朝灭亡。

　　《史记》作者司马迁认为，“长袖善舞，多钱善贾”，这话说得很实在。范雎和蔡泽之所以成功，就是因为投靠了强大的秦国，有了充分施展才华的平台。很多像他俩一样的人之所以失败，不是无能，而是怀才不遇，条件不够。

　　不过，纵然长袖善舞，也须有真才实学，不然只能空舞一场，落人笑柄。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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