河南省2024年高考报名时间确定

近日，省教育考试院公布我省2024年高考网上报名时间：艺术类为11月1日9时至5日17时，非艺术类为11月8日9时至23日17时。

近日，省教育考试院公布我省2024年高考网上报名时间：艺术类为11月1日9时至5日17时，非艺术类为11月8日9时至23日17时。

报名 实行网上报名与现场确认相结合的办法

“所有参加2024年高考及提前单独招生(含保送生，强基计划，少年班，高水平运动队，运动训练、武术与民族传统体育专业单招，高职单招，职教师资单招，盲聋哑残疾生单招等)的考生，均须参加高考报名。”市教育考试中心普招科负责人陈合锋介绍，高考报名实行网上报名与现场确认相结合的办法。

●网上报名

艺术类考生网上报名时间为11月1日9时至5日17时，非艺术类考生网上报名时间为11月8日9时至23日17时。

考生须按规定时间，登录省教育考试院网站(www.haeea.cn)，进入“河南省普通高校招生考生服务平台”，认真阅读报名要求、考生诚信承诺书，按要求如实填写基本信息。

●现场确认

网上报名后，考生须向所在学校或报名点交验报名所需证件，审核通过后，现场照相、采集指纹和身份证信息。根据省教育考试院安排，具有正式学籍的应届毕业生在学籍所在学校报名点报名，往届生等社会考生在户籍所在地招生考试机构直属报名点报名。

陈合锋介绍，我市高考报名将根据省教育考试院要求进行安排，确定后会第一时间通过《洛阳晚报》向社会公布，敬请关注。

变化 新增戏曲类取消编导制作类

自2024年招生起，我省艺术类专业招生7个科类为：美术与设计类、音乐类、舞蹈类、书法类、表(导)演类、播音与主持类、戏曲类。

市教育考试中心二级主任科员高冰南介绍，与往年相比，科类设置有变化，新增戏曲类，取消编导制作类，美术类变为美术与设计类，表演类变为表(导)演类。其中，戏曲类实行省际联考，其余6个科类考生均须参加我省统一组织的艺术类专业省级统考。

部分科类报考情况也有变化，最新规定如下——

●音乐类分为音乐表演类(分声乐、器乐方向，考生任选其一)和音乐教育类(分主项和副项)，考生可以兼报。兼报音乐表演类和音乐教育类的，音乐表演类的专业方向须与音乐教育类的主项一致。

●舞蹈类分为中国舞、芭蕾舞、国际标准舞、现代舞、流行舞，考生任选一种报考。

●表(导)演类分为戏剧影视表演方向、服装表演方向、戏剧影视导演方向，考生可以兼报不同方向。

●美术与设计类、书法类、音乐类、表(导)演类戏剧影视导演方向，因省统考笔试时间相同，考生只能选报其中一类，不得兼报；在报名考试时，这四类中任意一类均可与其余艺术类兼报，其余艺术类之间也可兼报。