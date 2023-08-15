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这个供热季开始，城燃燃气供热小区将移交洛阳热力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.15 20:47

　　15日，记者从洛阳市城市管理局获悉，这个供热季开始，城燃燃气供热小区移交洛阳热力。

　　近年来，洛阳城燃新能源热力有限公司(以下简称城燃公司)供热季因故频繁停热，严重影响市民用热。为解决城燃公司市区供热问题，在城燃公司提出自愿退出市区燃气供热市场的基础上，结合当前洛阳市供热实际情况，经洛阳市政府研究决定，将城燃公司负责燃气供热的无主管小区按照弃管小区处理，移交洛阳热力集团(原洛阳热力公司)，由洛阳热力负责予以接收、改造后托管供热。

　　15日上午，记者在涧西区厂北西村小区外侧道路上看到，洛阳热力正在进行紧张施工，从芳华路市政主管接入，敷设热源管道通往厂北西村小区。在涧西区洛轴17号街坊，工作人员正在对供热管道进行焊接施工，力争确保如期供热。

　　据悉，城燃燃气供热小区共计18个，其中涧西区7个、西工区8个、老城区2个、瀍河区1个。辖区政府部门将通过张贴告示等多种信息渠道，将洛阳热力接收改造托管和收缴热费情况明白告知小区居民，确保小区移交改造安全平稳。

　　洛阳市城市管理局相关负责人提醒，小区居民如有供热方面的问题，可拨打城管直通车服务专线69912345反映。

　　城燃燃气供热小区名单如下：

　　涧西区(7个)：

　　洛轴17号街坊

　　建设路理工学院小区

　　景华路35号

　　景华路37号

　　厂北东村小区

　　厂北西村小区

　　三十二中家属院

　　西工区(8个)：

　　青年公寓小区

　　九都路8号院

　　洛浦路13号院

　　九都路4号院

　　应天门54号院

　　王城小学家属院

　　中州中路603号院小区

　　公交公司1号院

　　老城区(2个)：

　　桃源人家小区

　　洛玻小区

　　瀍河区(1个)：

　　龙安嘉园小区

　　（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 孙向阳 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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