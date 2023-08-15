洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳企业组团赴广交会“抢订单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.15 18:30

　　15日，第134届中国进出口商品交易会(广交会)盛大开幕。记者从洛阳市商务局获悉，洛阳共有53家企业参展，力争叫响“洛阳品牌”。

　　在本届广交会上，洛阳有北方企业、天久科技、钢美科技、美迪雅瓷业等53家企业参展，涉及101个展位，包括电子电器、通用机械、摩托车、卫浴设备、餐厨用具、家具等产品。各参展企业通过面对面深入交流，把握市场需求，向全球展示洛阳制造，提升企业影响力。

　　抢抓订单，企业也拿出压箱底的好物。“从2006年开始参加广交会，越来越多采购商了解并认可‘洛阳品牌’。今年我们带了全新的产品，肯定会让采购商眼前一亮。”参展的洛阳美迪雅瓷业有限公司负责人说。

　　洛阳市商务局相关负责人介绍，广交会是我国对外开放的重要窗口，是我国对外贸易的重要平台。有97家来自欧洲、美洲、亚洲、非洲的工商机构组团参会，团组数量较上届同期增长86.5%。世界500强、全球零售250强等头部企业参会踊跃，有140家头部跨国企业确认参会。下一步，洛阳市将努力为全市企业争取更多广交会展位，帮助企业进一步拓展市场；同时积极为企业争取更多政策资金支持，鼓励企业扩大进出口，也欢迎广大企业把握机会、走出国门，积极开拓国际市场。

　　据悉，本届广交会分为三期，第一期重点以先进制造业为主，家电、电子消费品、机械设备、新能源等产品展区规模扩大，为更多高技术、高附加值企业提供参展机会。第二、第三期侧重适应消费升级和美好生活需要的产品，为全球采购商一站式采购提供便利。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 江俊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    用大油炒菜到底健康吗
    用大油炒菜到底健康吗
    用大油炒菜到底健康吗
        最近，话题#用大油炒菜不健康#登上微博热搜榜，有人说大油胆固醇高，容易引发高血压和心血管疾病；有人说用...
  • ·阴雨连绵时别让心情“着凉”
  • ·长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
  • ·双臂血压相差大 当心血液被“盗取”
    		•
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
        桂花香里品秋韵，绚丽景色入目来。寒露过后，洛城各处秋意盎然。
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    		•  
    新闻排行
  • 快讯！洛阳市人才集团揭牌成立
  • 10月15日起，三川大道部分路段将围挡施工
  • 洛阳出台新政策 加强历史文化名城和文...
  • 注意！洛阳中心城区部分公交线路和站...
  • 洛阳市人才集团推介会暨战略合作伙伴...
  • “材能汇聚 协同创新”校企成果转化对...
  • 成立一年多，龙门实验室立项10余个重...
  • @洛阳人才，快来领取“河洛英才卡”！
  • 特别“圆梦行动”！洛阳志愿者为脑瘫...
  • 祝贺！洛阳市一大批少先队员获全国、...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    华灯初上时

    洛河景象

    金桂飘香

    秋天里的栾树
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605