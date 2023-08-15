洛阳企业组团赴广交会“抢订单”

15日，第134届中国进出口商品交易会(广交会)盛大开幕。记者从洛阳市商务局获悉，洛阳共有53家企业参展，力争叫响“洛阳品牌”。

15日，第134届中国进出口商品交易会(广交会)盛大开幕。记者从洛阳市商务局获悉，洛阳共有53家企业参展，力争叫响“洛阳品牌”。

在本届广交会上，洛阳有北方企业、天久科技、钢美科技、美迪雅瓷业等53家企业参展，涉及101个展位，包括电子电器、通用机械、摩托车、卫浴设备、餐厨用具、家具等产品。各参展企业通过面对面深入交流，把握市场需求，向全球展示洛阳制造，提升企业影响力。

抢抓订单，企业也拿出压箱底的好物。“从2006年开始参加广交会，越来越多采购商了解并认可‘洛阳品牌’。今年我们带了全新的产品，肯定会让采购商眼前一亮。”参展的洛阳美迪雅瓷业有限公司负责人说。

洛阳市商务局相关负责人介绍，广交会是我国对外开放的重要窗口，是我国对外贸易的重要平台。有97家来自欧洲、美洲、亚洲、非洲的工商机构组团参会，团组数量较上届同期增长86.5%。世界500强、全球零售250强等头部企业参会踊跃，有140家头部跨国企业确认参会。下一步，洛阳市将努力为全市企业争取更多广交会展位，帮助企业进一步拓展市场；同时积极为企业争取更多政策资金支持，鼓励企业扩大进出口，也欢迎广大企业把握机会、走出国门，积极开拓国际市场。

据悉，本届广交会分为三期，第一期重点以先进制造业为主，家电、电子消费品、机械设备、新能源等产品展区规模扩大，为更多高技术、高附加值企业提供参展机会。第二、第三期侧重适应消费升级和美好生活需要的产品，为全球采购商一站式采购提供便利。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 江俊）