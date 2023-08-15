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洛阳上榜“2023夜间经济新锐十城”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.15 18:30

　　记者15日从洛阳市文广旅局获悉，日前在海南省三亚市举办的“2023中国夜间经济论坛”上，中国旅游研究院发布了“2023夜间经济新锐十城”，洛阳等10个城市上榜。

　　中国夜间经济论坛是全国夜游经济领域交流与合作的重要平台，本次论坛以“业态培育 产品研发”为主题，旨在探索新时代背景下夜游产业高质量发展路径，释放夜间经济新活力。中国旅游研究院依托该院2023中国夜间经济专项研究，发布了“2023夜间经济新锐十城”，青岛、福州、南京、深圳、武汉、洛阳、三亚、长沙、成都、扬州上榜。

　　发展夜间文旅新业态，是打造“夜经济”的重要一环。今年以来，洛阳围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，通过打造夜间文旅消费新业态，丰富文旅产品供给，营造多元化夜间文旅消费新场景，为“夜经济”注入新活力。目前，全市已有洛阳古城特色文化街区、栾川县重渡沟景区、龙门石窟3家国家级夜间文化和旅游消费集聚区，广州市场步行街、龙凤山古镇等9家省级夜间文化和旅游消费集聚区。

　　到老城十字街、西工小街品尝美食，在天心文化产业园、东方文创园打卡娱乐，在洛邑古城、丽景门欣赏街头音乐会……洛阳以国家级、省级夜间文旅消费集聚区和省级文化产业园区等重点街区、园区为引领，着力打造“古都夜八点”“古都新生活”等文旅促消费活动品牌，策划开展“博物馆奇妙夜”“街头艺术表演”等主题活动，引导全市各夜间文旅消费集聚区优化产品供给，为市民和游客提供丰富的夜间文旅消费新业态、新场景。

　　洛阳市文广旅局相关负责人表示，下一步，我市将以“打造时尚消费新场景、展示文旅夜游新品牌、培育夜间文旅消费新热点”为重点，进一步挖掘夜间文化旅游消费市场潜力，持续丰富“夜游”“夜演”“夜娱”“夜食”“夜购”“夜集”等文旅业态，为广大市民游客营造多元化、沉浸式文旅消费氛围，让古都夜色更动人。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王宝瑜 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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