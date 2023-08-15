达成订货意向近亿元！洛阳这一花卉展洽会达成一批成果

达成订货意向金额近亿元，“牵手”顺丰供应优质花卉物流服务，成立世花联盟中心培养花艺人才……今日，为期三天的2023中国鲜花基地集采花卉园艺展洽会在洛阳市李楼花卉产业园落幕，现场达成了一批花卉产业合作成果。

达成订货意向金额近亿元，“牵手”顺丰供应优质花卉物流服务，成立世花联盟中心培养花艺人才……今日，为期三天的2023中国鲜花基地集采花卉园艺展洽会在洛阳市李楼花卉产业园落幕，现场达成了一批花卉产业合作成果。

本次展洽会由洛阳市投资促进中心、洛阳市牡丹产业发展中心、中国国际贸易促进会洛阳市支会等指导，洛阳洛报传媒发展有限公司、洛阳花赋文化传播有限公司、洛阳春之龙旅游开发有限公司等承办。展览面积约1.5万平方米，吸引洛阳乃至北京、上海、香港、天津、云南、山东、福建等地区的75家花企、近千家花店、5家大型采购商亮相。

展洽会举办了中国鲜花种苗(子)基地集采、中国鲜花基地鲜切花流通商集采等活动。相关集采活动达成400万支、8000万元反季节芍药，以及10万盆、750万元盆栽牡丹的订货意向，有力促进洛阳花卉产业拉长产业链条。同时，来自外地的供应商还与洛阳花卉企业达成了泥炭土、温室大棚等产品供货意向，为洛阳“北国花城”建设提供了优质保障。

展洽会期间，洛阳市牡丹产业发展中心还与河南省顺丰速运有限公司签约，授予顺丰速运为全市牡丹产业物流合作单位，未来将为洛阳花企、花农提供优质物流服务和优惠物流价格。李楼花卉产业园、国农智库和洛阳花赋文化传播有限公司共同成立世花联盟中心，未来将通过定期举行潮流花艺发布、集采等活动，打造国内一流的花艺人才培训基地，提升洛阳花艺产业的竞争力和影响力。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图)