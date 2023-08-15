计划招录3.96万人！2024年度国家公务员招考今起报名

洛阳参加国考的考生注意啦！昨日，国家公务员局网站发布消息，中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员10月15日起开始报名，共计划招录3.96万人。

洛阳参加国考的考生注意啦！昨日，国家公务员局网站发布消息，中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员10月15日起开始报名，共计划招录3.96万人。

报考者可于10月15日8：00至10月24日18：00期间登录专题网站进行报名并提交本次国考报考申请。招录机关于10月15日8：00至10月26日18：00期间对报考申请进行审查，确认报考者是否具有报考资格。报考者可登录专题网站查询资格审查结果。

通过资格审查的报考者，可于10月28日8：00后登录专题网站查询报名序号，于11月1日0：00至11月6日24：00登录专题网站进行网上报名确认并缴费。

报名确认成功的报考者，请于2023年11月20日0：00至11月26日15：00期间登录专题网站打印准考证。如遇问题，请与当地考试机构联系解决。

公共科目笔试将于11月26日举行，11月26日上午9：00—11：00进行行政职业能力测验科目考试，11月26日下午14：00— 17：00进行申论科目考试。8个非通用语职位外语水平测试，金融监管总局及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位以及公安机关人民警察职位专业科目笔试时间为11月25日下午14：00—16：00。

报考者可于2024年1月登录专题网站查询笔试成绩和合格分数线，具体时间另行通知。⑥