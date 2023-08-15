洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

计划招录3.96万人！2024年度国家公务员招考今起报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 国家公务员局网站 2023.10.15 09:30

　　洛阳参加国考的考生注意啦！昨日，国家公务员局网站发布消息，中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员10月15日起开始报名，共计划招录3.96万人。

　　报考者可于10月15日8：00至10月24日18：00期间登录专题网站进行报名并提交本次国考报考申请。招录机关于10月15日8：00至10月26日18：00期间对报考申请进行审查，确认报考者是否具有报考资格。报考者可登录专题网站查询资格审查结果。

　　通过资格审查的报考者，可于10月28日8：00后登录专题网站查询报名序号，于11月1日0：00至11月6日24：00登录专题网站进行网上报名确认并缴费。

　　报名确认成功的报考者，请于2023年11月20日0：00至11月26日15：00期间登录专题网站打印准考证。如遇问题，请与当地考试机构联系解决。

　　公共科目笔试将于11月26日举行，11月26日上午9：00—11：00进行行政职业能力测验科目考试，11月26日下午14：00— 17：00进行申论科目考试。8个非通用语职位外语水平测试，金融监管总局及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位以及公安机关人民警察职位专业科目笔试时间为11月25日下午14：00—16：00。

　　报考者可于2024年1月登录专题网站查询笔试成绩和合格分数线，具体时间另行通知。⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    用大油炒菜到底健康吗
    用大油炒菜到底健康吗
    用大油炒菜到底健康吗
        最近，话题#用大油炒菜不健康#登上微博热搜榜，有人说大油胆固醇高，容易引发高血压和心血管疾病；有人说用...
  • ·阴雨连绵时别让心情“着凉”
  • ·长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
  • ·双臂血压相差大 当心血液被“盗取”
    		•
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
        桂花香里品秋韵，绚丽景色入目来。寒露过后，洛城各处秋意盎然。
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    		•  
    新闻排行
  • 快讯！洛阳市人才集团揭牌成立
  • 10月15日起，三川大道部分路段将围挡施工
  • 洛阳出台新政策 加强历史文化名城和文...
  • 注意！洛阳中心城区部分公交线路和站...
  • 洛阳市人才集团推介会暨战略合作伙伴...
  • “材能汇聚 协同创新”校企成果转化对...
  • 成立一年多，龙门实验室立项10余个重...
  • @洛阳人才，快来领取“河洛英才卡”！
  • 特别“圆梦行动”！洛阳志愿者为脑瘫...
  • 祝贺！洛阳市一大批少先队员获全国、...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    华灯初上时

    洛河景象

    金桂飘香

    秋天里的栾树
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605