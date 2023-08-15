今天10点起，2023摇滚马拉松洛阳站报名通道开启

2023摇滚马拉松洛阳站将于2023年11月18日鸣枪起跑。为让更多跑步爱好者和摇滚乐迷充分了解神都洛阳，赛事组委会精心设计赛道，将此次体育赛事与洛阳特色文旅资源相互结合。

2023摇滚马拉松洛阳站将于2023年11月18日鸣枪起跑。为让更多跑步爱好者和摇滚乐迷充分了解神都洛阳，赛事组委会精心设计赛道，将此次体育赛事与洛阳特色文旅资源相互结合。

据赛事运营方介绍，2023摇滚马拉松洛阳站共设置两个项目，分别是半程马拉松(21.0975公里)与欢乐跑(约5公里)。赛事规模设定为8000人，其中半程马拉松3500人，欢乐跑4500人。赛事报名于10月14日10:00开始，10月28日10:00截止。

据了解，本届赛事采用先报先得、报满截止的办法。所有参赛选手，需在规定时间内登录赛事官网进行报名，并完成网上缴费，缴费成功后将获得参赛资格。报名结束后，组委会将为参赛选手进行配号，待配号工作截止后，参赛选手可登录赛事官网查询参赛号码。

参加半程马拉松项目的报名费每人160元，参加欢乐跑项目的报名费每人90元。报名成功后报名费不予退还，名额仅限本人参赛，不允许转让。

本次赛事将设置男子马拉松项目名次奖与女子马拉松项目名次奖，并对男子马拉松项目名次奖与女子马拉松项目名次奖的前三名给予奖励，最高奖金为5000元。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 张娴）