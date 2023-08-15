洛阳宜人坊露营派对主题活动正式“上线”

今天上午，记者从相关部门了解到，“千顶帐篷万人欢——宜人坊露营派对”活动于13日正式“上线”。

今天上午，记者从相关部门了解到，“千顶帐篷万人欢——宜人坊露营派对”活动于13日正式“上线”。

据悉，“千顶帐篷万人欢——宜人坊露营派对”以户外露营+特色研学项目体验+嘉年华派对”的方式，紧盯年轻群体和亲子群体，创新文旅业态与消费场景，该活动已于13日起正式启动，今后将常态化开展。同时，东方博物馆之都研学营地(一期)也将面向广大市民游客开放，全面提升营地游乐功能和文化体验，进一步增强游客参与度和体验感。

13日晚，记者在“千顶帐篷万人欢——宜人坊露营派对”现场看到，以大热IP草莓熊为主题的露营广场、复古西装车、露营车、复古巡航哈雷及印第安机车，引得不少游客纷纷驻足打卡拍照，围炉煮茶、户外火锅、烧烤、咖啡、甜品等精致餐饮，也为游客提供了别样体验。

该营地相关负责人介绍，活动共设置有特色研学项目免费体验、草莓熊主题露营打卡、精致配套餐饮、音乐派对与露天电影环节5项内容。游客可在这里体验捶丸、飞盘、射箭、嘎嘎球、榫卯拼接、亲子主题观影等兼具古代运动与时下流行运动的营地特色活动。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 刘青 文/图）