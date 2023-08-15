14日，洛阳市10月份“社区邻里日”暨“新时代文明实践集中活动日”活动举行。

14日，洛阳市10月份“社区邻里日”暨“新时代文明实践集中活动日”活动举行。

此次活动以“主会场+分会场”形式开展，全市15个县区同步进行。活动主会场设在老城区洛邑古城文峰塔广场，现场不仅有专题宣讲、歌舞表演、器乐演奏等节目展演，还设置非遗、汉服、创意手工、志愿服务展示，多角度、近距离向市民、游客展示洛阳市精神文明建设和文化文艺工作成果，营造邻里和谐互助、共建美好家园的浓厚氛围。

开展“社区邻里日”暨“新时代文明实践集中活动日”活动不仅是洛阳市深入贯彻落实党的二十大精神的具体举措，也是洛阳市展示文明形象、促进邻里和谐、深化文化惠民、助推文旅发展的生动实践。根据相关安排，该活动按照每月一次的频率，在我市各级新时代文明实践阵地广泛开展，旨在把公共服务送到群众身边，让群众不出社区就能享受到更加高效便捷的“一站式”服务。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强 文/图）