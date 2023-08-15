2156个就业岗位！洛龙区举办秋季大型招聘会

14日上午，洛龙区在泉舜购物中心北广场举办“‘就’在金秋，‘业’在洛龙”秋季大型招聘会。活动现场共有108家用人单位提供2156个就业岗位。

14日上午，洛龙区在泉舜购物中心北广场举办“‘就’在金秋，‘业’在洛龙”秋季大型招聘会。活动现场共有108家用人单位提供2156个就业岗位。

此次招聘会由洛龙区人民政府主办，洛龙区人力资源和社会保障局承办。招聘会共组织108家用人单位到场招聘，为广大返乡群众、下岗职工、大中专高校毕业生等各类群体提供2156个就业岗位，涉及加工制造、餐饮、医疗、科技、电商等多个行业，吸引大量求职者现场咨询应聘。

据了解，今年以来，洛龙区依托“春风行动”“送岗进社区”“民营企业服务月”“筑梦洛龙·职引未来”等活动，共组织“线下+线上”招聘会40余场，累计参与企业1294家，提供就业岗位28200余个，通过搭建各类平台，全力帮助群众“好就业、就好业”、企业“好招工、招好工”。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 郑雅静）