未来一周，洛阳市以多云到晴天气为主

今日：晴天间多云，气温12℃～25℃。明日：晴天间多云，气温13℃～26℃。

秋意渐浓，正是赏红叶的好时候，赶上双休日秋高气爽，快带上家人出游吧！不过，昼夜温差依然较大，出游记得带件厚衣服。

原本是绿色的叶子，为什么到了秋天就会变红呢？这是因为随着气温不断降低，树叶里的叶绿素会被不断分解，花青素却大量增加。与此同时，叶子运输糖类和水分的能力减弱，葡萄糖不断累积，浓度越来越高，使得细胞呈现酸性，而花青素在酸性条件下会变红，所以树叶就由绿色变成了红色。

“气温、降水和日照，都会直接影响红叶‘上妆’的进程和效果。”中国天气网气象分析师王伟跃表示，一般来讲，当最低气温降至10℃以下时，我国大部分红叶树种的叶子就会开始变红；最低气温在0℃至5℃时，叶子会全部变红。此外，昼夜温差大于10℃也有利于红叶“上妆”。

来看看洛阳天气，市气象台根据最新气象资料分析，未来一周多受高空偏西气流影响，我市以多云到晴天气为主。

最近几天天气预报

今日：晴天间多云，气温12℃～25℃。

明日：晴天间多云，气温13℃～26℃。

10月16日(周一)：晴天到多云，气温13℃～23℃。

10月17日(周二)：多云到阴天转小雨或零星小雨，气温12℃～23℃。

10月18日(周三)：小雨转阴天，西北风4级左右，气温14℃～22℃。

10月19日(周四)：阴天转多云，气温12℃～21℃。

10月20日(周五)：多云到晴天，气温11℃～22℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）