规范经营者合同行为 营造安全放心消费环境

昨日，我市组织召开引导全市重点行业经营者建立格式条款公示制度现场观摩暨加强合同行政监管推进会，引导规范经营者合同行为，增强消费者合同法律意识。

昨日，我市组织召开引导全市重点行业经营者建立格式条款公示制度现场观摩暨加强合同行政监管推进会，引导规范经营者合同行为，增强消费者合同法律意识。

合同是市场经济有序运行的基础。今年7月1日起正式施行的《合同行政监督管理办法》指出，市场监督管理部门要引导重点行业经营者建立健全格式条款公示等制度，引导规范经营者合同行为，增强消费者合同法律意识。活动当日，相关人员先后对瀍河区名车苑汽车4S销售店、宜阳县旅游经营门店、移动营业厅等及宜阳县“两场一馆”的先行建立格式条款公示情况进行了现场观摩。

记者从推进会现场了解到，各级市场监管部门将充分发挥职能，以日常群众关注度高、社会影响力大的行业作为试点行业，在全市稳步推进引导重点行业经营者建立健全格式条款公示制度工作。主要包括：通过约谈、走访、日常检查等方式，提醒经营者依法拟定、使用合同格式条款，引导规范经营者合同行为，增强消费者合同法律意识；加强合同行政监管执法，加大合同示范文本推广力度，防范和纠正不公平合同格式条款；借助协会力量，加强业务指导，发挥其功能作用；增强合同当事人的守法、诚信、履约意识，保障合同公平，切实维护消费者合法权益。

市市场监管局相关负责人表示，引导重点行业经营者建立健全格式条款公示制度，既是拓展合同行政监管新思路、探寻新载体的有益实践，也是推进洛阳信用体系建设、营造放心安全消费环境的重要举措。下一步，该局将引导重点行业经营者进一步规范合同行为，增强消费者合同法律意识，不断增强合同当事人的守法、诚信、履约意识，切实维护洛阳良好市场经营秩序。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔）