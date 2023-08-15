真学细悟转变思维理念 深研细改展现政协担当

按照市委主题教育工作安排，昨日，市政协举行学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题党课。市政协党组书记、主席孙延文以《强党性、重实效，以理念创新引领政协工作高质量发展》为题作党课报告。

按照市委主题教育工作安排，昨日，市政协举行学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题党课。市政协党组书记、主席孙延文以《强党性、重实效，以理念创新引领政协工作高质量发展》为题作党课报告。

结合市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班专题党课，孙延文从正确认识与准确把握人民政协的性质定位、用心用力服务市委中心大局、以适应新时代要求的理念高标准抓好工作落实三方面，从理论逻辑、历史逻辑、实践逻辑相结合的高度，用一个个鲜活事例，分享学习感悟，给大家上了一堂深刻、生动的主题党课。

孙延文指出，要进一步提高思想认识，切实把开展主题教育作为重要政治任务，摆在突出位置来抓，增强开展主题教育的思想自觉、政治自觉和行动自觉。要紧扣发展所需，着力围绕“三项重点工作”“三个重要抓手”谋划工作思路，围绕工作思路精选协商议题，围绕协商议题确立协商方式，切实把协商议题聚焦到市委中心工作上来。要加快转变思维理念，确立“跳出洛阳看洛阳”的视野格局，打破“按固有套路办事”的思维定式，强化市场思维、创新思维、“有解”思维，有效解决工作中的问题。要立足政协所能，更加注重双向发力、调查研究、互动交流、提质增效、协商能力建设、培育协商文化、成果运用、制度建设等八方面，全力以赴抓研究、抓推动、抓落实，着力提高建言资政、凝聚共识的质量。要从严从实加强干部队伍建设，做到心有所畏、言有所戒、行有所止，推动形成清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系、亲清统一的新型政商关系，真正让纪律规矩成为做人做事、履职用权的硬约束。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 成洋)