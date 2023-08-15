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2023中国鲜花基地集采花卉园艺展洽会昨日开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.14 08:45
“永生”牡丹

　　嵌入“水晶”的“永生”牡丹、北方也能养的热带花卉“宝莲灯”……昨日上午，为期3天的2023中国鲜花基地集采花卉园艺展洽会在李楼花卉产业园开幕，一个个“新奇特”的花艺产品争奇斗艳。

特色花艺产品“小南瓜”

　　本次展洽会由市投资促进中心、市牡丹产业发展中心、中国国际贸易促进会洛阳市支会等指导，洛阳洛报传媒发展有限公司、洛阳花赋文化传播有限公司、洛阳春之龙旅游开发有限公司等承办。展洽会主题为“发展鲜花经济、振兴美丽乡村”，将举办中国鲜花种苗(子)基地集采、中国鲜花基地鲜切花流通商集采，以及中国花卉新品种、中国园艺设计(管理)、花材展览等活动，每天还将在现场送出1万张天鹅湖伊河湿地游园门票，举办插花等表演并评选出优秀作品。

推介洛阳牡丹

　　市商务局党组成员、市投资促进中心主任乔智星介绍，洛阳是国内重要的鲜切花货源地之一，存在较大的对外销售对接需求。我市“北国花城”建设三年行动方案提出，计划今年建设40公里“花路”、33公里立体艺术“花墙”、2.4万平方米道路节点“花境”、2200米美丽街区“花廊”、16万平方米公园游园“花海”，以及“花市”特色小街等，全市花艺需求前景被不少花卉企业看好。

“宝莲灯”

　　本次展洽会展览面积约1.5万平方米，吸引我市和北京、上海、香港、天津、云南、山东、福建等地区的75家花企、近千家花店、5家大型采购商携“代表作”产品亮相。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫/文 记者 李冰 张锐鑫/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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