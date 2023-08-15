洛阳市举办庆祝少先队建队74周年主题队日活动

昨日，我市举办“争做新时代好队员”庆祝中国少年先锋队建队74周年主题队日活动。市委副书记、政法委书记杨骁出席并讲话。

昨日，我市举办“争做新时代好队员”庆祝中国少年先锋队建队74周年主题队日活动。市委副书记、政法委书记杨骁出席并讲话。

杨骁指出，74年来，在党的坚强领导和共青团的团结带领下，一代又一代少先队员赓续红色血脉、传承红色基因，成长为党和人民事业的优秀接班人。新时代新征程，赋予了少先队新使命新任务。希望广大少先队员坚定不移听党话、感党恩、跟党走，把自己的志向同国家富强、民族振兴、人民幸福的伟大中国梦联系起来，不做精致的利己主义者，努力成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。各级少先队组织要以主题教育为契机，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，高举队旗跟党走，不断提高团结、教育、引导、服务少年儿童的能力。广大少先队辅导员和少先队工作者要牢记为党育人、为国育才的初心使命，落实好立德树人的根本任务，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

杨骁强调，各级各部门要认真贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，更好扛起培养接班人的历史使命。共青团要履行好全团带队政治责任，持续深化少先队改革，学校、家庭和社会要共同为少年儿童健康成长创造更好环境，形成良好氛围，开创新时代新征程少先队事业新局面。

此次活动由团市委、市教育局、市少工委联合主办，旨在引导全市少先队员自觉把爱国情、强国志、报国行融入现代化洛阳建设的生动实践中，发出“请党放心强国有我”的铮铮誓言。活动为在少先队工作中取得优异成绩的个人和集体代表颁奖，并为第四批洛阳市红领巾校外基地代表授牌。

陈功、杨劭春、陈淑欣等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)