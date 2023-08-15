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徐衣显主持召开专题会议研究省科学院洛阳分院筹建、国家重点实验室建设等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.14 08:33

徐衣显主持召开专题会议研究省科学院洛阳分院筹建、国家重点实验室建设等工作
创新引领精准定位筹建高能级平台载体
共建共享统分融合构筑活力型创新生态

　　昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议研究省科学院洛阳分院筹建、国家重点实验室建设等工作。

　　会议研究了省科学院洛阳分院筹建工作，听取了河南科技大学、郑州大学洛阳研究院、龙门实验室及相关县区、部门意见建议。徐衣显指出，建设省科学院洛阳分院，是贯彻落实省委省政府创新驱动、科教兴省、人才强省战略的重要抓手，对提升我市科技创新能力、推动产业转型发展，构建现代化产业体系具有重要意义。要抢抓机遇、加快推进。各级各部门要坚持创新引领发展，抢抓省委、省政府重塑重振科学院重大机遇，积极汇报对接，深入细致研究，完善省科学院洛阳分院筹建方案，全要素保障、全方位支持、全流程服务，打造高能级创新平台载体，为建设国家创新型城市提供重要支撑。要共建共享、统分融合。聚焦学科设置、产业体系、融资机制、人才团队、政策服务等重点，推动省科学院洛阳分院与龙门实验室、河南科技大学及郑州大学洛阳研究院等平台共建、资源共用、成果共享，实现“五链”深度耦合，打造覆盖科技创新全周期、全链条、全过程的开放式创新体系。要市场导向、赋能产业。聚焦“新材料、新能源、新文旅、新IT、智能装备”等风口产业，紧盯“产学研用服”关键环节，以市场为导向，以应用为牵引，以项目为纽带，以服务为保障，推动基础研究和应用研究协同，实现技术研发和成果转化贯通，引领产业补链、延链、强链，提升发展能级和核心竞争力。要创新机制、优化生态。坚持以用为本、柔性引才，制定更具效益性、竞争力的人才政策，打造高端人才集聚和创新人才引育的开放机制。创新省科学院洛阳分院科研管理、项目运行、资金运作、成果转化机制，形成务实高效、灵活畅通的创新生态，最大限度激发创新潜能。

　　会议研究了相关国家重点实验室建设工作。徐衣显强调，各级各有关部门和单位要强化全局意识、责任意识、危机意识，树牢目标导向、问题导向、结果导向，接受教训、克服困难、深化整改、强化争取，充分集合高校、企业、科研院所各方优势，齐心协力、全面攻坚，实现国家重点实验室建设新突破。

　　河南科技大学党委书记王洪彬、副市长任丽君参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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