“畅饮洛阳宫，共圆公益梦”捐赠活动举行

10月13日上午由洛阳博洽商贸有限公司——“洛阳宫”啤酒联合洛阳市至善公益服务中心共同开展本次“畅饮洛阳宫，共圆公益梦”慈善公益捐赠活动，为2023年河南省运动会洛阳夺冠的运动健儿进行助力。

10月13日上午由洛阳博洽商贸有限公司——“洛阳宫”啤酒联合洛阳市至善公益服务中心共同开展本次“畅饮洛阳宫，共圆公益梦”慈善公益捐赠活动，为2023年河南省运动会洛阳夺冠的运动健儿进行助力。 10月13日上午由洛阳博洽商贸有限公司——“洛阳宫”啤酒联合洛阳市至善公益服务中心共同开展本次“畅饮洛阳宫，共圆公益梦”慈善公益捐赠活动，为2023年河南省运动会洛阳夺冠的运动健儿进行助力。 此次活动到场嘉宾有： 百威(中国)销售有限公司河南省高级总监 万小林 洛阳博洽商贸有限公司董事长 谢影 洛阳市青少年体育训练中心副主任 邵娟 河南省体彩中心洛阳分中心主任 屈宏海 洛阳市至善公益服务中心顾问 郝春苑 副理事长兼秘书长 刘俊翔 副理事长 田津涛 理事 周建峰 赵志辉 贾国飚 方革胜 各位到场嘉宾致辞： 捐赠物资有： 1台倍科牌洗衣机，1台雅马哈踏板摩托车，8双钉鞋，50双李宁运动鞋 由洛阳博洽商贸有限公司董事长谢影向洛阳市至善公益服务中心捐款52500.7元，用于支持洛阳市体育公益事业。 由全体领导向学生代表捐赠体育用品 捐赠仪式圆满结束 “少年强则国强体育强则国强”希望我们这次的物资捐赠，可以让这些运动健儿们更好的训练，在以后的比赛上取得更加优异的成绩！