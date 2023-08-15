11月18日，摇滚马拉松洛阳开跑

13日，记者从洛阳市文旅集团了解到，世界最大规模的马拉松品牌——摇滚马拉松再次来到中国，将于11月18日落地洛阳。

13日，记者从洛阳市文旅集团了解到，世界最大规模的马拉松品牌——摇滚马拉松再次来到中国，将于11月18日落地洛阳。

为让更多跑步爱好者和摇滚乐迷充分了解这座著名古都，赛事组委会精心设计赛道，将此次体育赛事与洛阳特色文旅资源相互结合。

据赛事运营方介绍，2023摇滚马拉松洛阳站共设置两个项目，分别是半程马拉松(21.0975公里)与欢乐跑(约5公里)。赛事规模设定为8000人，其中半程马拉松3500人，欢乐跑4500人。目前，赛事的各项组织及筹备工作正在有条不紊地进行中。

从1998年首届摇滚马拉松在美国加州圣地亚哥举行以来，经过25年的发展该赛事已覆盖拉斯维加斯、马德里、利物浦、温哥华、墨西哥城等国际大都市，成为全球最大马拉松系列赛。2017年，万达体育将摇滚马拉松引进中国，相继在成都、广州、上海、北京、重庆、大同等城市办赛。

市文旅集团相关负责人告诉记者，此次，洛阳文旅集团携手万达体育，将摇滚马拉松落地洛阳，旨在进一步促进洛阳“体育+文化”“体育+音乐”“旅游+体育”的蓬勃发展，推动洛阳文旅商体融合发展。此外，本次赛事也将成为洛阳向世界展示悠久深厚的文化底蕴、年轻蓬勃的城市活力以及新时代发展成果的国际舞台。

11月18日，2023摇滚马拉松洛阳站敬请期待！（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 张娴）