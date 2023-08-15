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注意！洛阳中心城区部分公交线路和站点调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.13 16:47

　　13日，洛阳市公交集团发布通知，中心城区的74路、古城游专线优化调整；6路、22路等公交线路增设站点；南昌路部分公交站点调整。

　　优化调整74路

　　因伊滨区福民嘉苑小区周边惠民巷、福民巷等道路封闭改造为步行街，道路断行。即日起，74路公交去程从西关发车，沿原线行驶至刘井巷二期东西路口，改走二期东西路、孔明街、司马光路。撤销福民巷、孔明街福民巷口等站点，新增诸葛里刘井巷口、诸葛里孔明街口等站点。

　　调整古城游专线服务时间

　　为方便游客前往应天门、隋唐大运河文化博物馆等景区游玩，古城游专线服务时间调整，从10月14日至12月31日，期间的每周六、周日及法定节假日运营。运营时间：15:00—22:00。停靠站点：应天门、丽景门、洛邑古城、新街滨河北路口(隋唐大运河文化博物馆西)。

　　部分线路增设站点

　　从14日起启用新站点。

　　●6路:去程的纱厂东路金谷园路口至洛阳站区间，增设金谷园路春晴路口公交招呼站，公交车“招手即停”。

　　●22路:周山大道邙岭大道口南至周山大道香叶路口北双向区间，增设周山大道邙岭大道口公交招呼站(与原有1路、27路、98路站位并站停靠)；回程撤销周山大道香叶路口南公交招呼站。

　　●31路:去程的长安路景华路口北至西苑路长安路口区间，增设长安路景华路口南公交站。

　　●118路:龙门大道关林路口至龙门大道广阜路口双向区间，增设龙门大道伊洛路口公交招呼站。

　　●V8路:起点站由恒大绿洲北口向北调整至中州东路公交停车场，双向增设中州东路公交停车场公交站。

　　调整南昌路部分公交站位

　　南昌路(西苑路-丽春路段)提升改造施工完毕，即日起，途经此地线路按新站位(如图)停靠。启用西苑公园、南昌路九都西路口南、南昌路丽春路口等站点，撤销原南昌路丽春路口站。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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