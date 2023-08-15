洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

特别“圆梦行动”！洛阳志愿者为脑瘫夫妻操办婚礼
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.13 16:18

　　近日，一场特殊的婚礼在洛阳市涧西区谷水附近一酒店举行，这场婚礼的主角，是32岁的新郎徐飞和31岁的新娘曹萌，二人都是患有脑瘫的残疾人。

　　和一般婚礼不同的是，这场婚礼的操办者既不是新人的父母，也不是婚庆公司，而是一群与新人非亲非故的志愿者，在操办婚礼过程中，他们不仅分文不取，反而自掏腰包往里贴钱，这是咋回事儿？

　　脑瘫新娘有个“婚礼梦”，志愿者决定帮她圆梦

　　11日一早，涧西区谷水西附近一酒店门前，早早铺开了一袭红毯，红毯一侧摆放着一对新人笑容灿烂的恩爱照片，照片上写着“新郎：徐飞，新娘：曹萌”。

　　“嘭嘭嘭”，几桶彩纸礼花腾空绽放。在几名志愿者的搀扶下，这对新人从婚车中走下来，缓缓地踏上红毯，看着眼前的婚礼现场布置，曹萌的眼眶湿润，她回头找寻着一个人的身影，直到拉到那人的手，又努力地说出了一句“谢谢”，才安心走进内场。

　　曹萌寻找的人是洛阳与爱同行公益组织的负责人白英平，白英平也是这场婚礼的“总导演”。

　　为啥与新郎新娘非亲非故的她，会带头操办这场婚礼？白英平说，她是“临危受命”为这两个孩子圆梦。原本，双方家庭计划简单吃个饭，但曹萌心里却一直有个婚礼梦，她的想法得到了徐飞的支持，“这俩孩子口齿不清、行动不便，他俩找到我让我支招儿，孩子的要求我能理解，我就想那我来帮他们办吧。”

　　更多志愿者加入“圆梦行动”，为脑瘫夫妻操办婚礼

　　在白英平将这对残疾夫妻的心愿在多个志愿者公益微信群中发布后，很快，就得到了志愿者们的纷纷响应——图说洛阳摄影公益群志愿者@姚黄魏紫、@杰出四海、@巴图老师自告奋勇无偿担任婚礼的摄影师，我市摄影类自媒体达人@赵民强任婚礼的全程摄像，曾做过司仪的洛阳兄弟连红十字应急救援中心志愿者彭兴隆当仁不让成为婚礼的主持人，十余辆接亲车辆也都是志愿者开来的私家车……

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    用大油炒菜到底健康吗
    用大油炒菜到底健康吗
    用大油炒菜到底健康吗
        最近，话题#用大油炒菜不健康#登上微博热搜榜，有人说大油胆固醇高，容易引发高血压和心血管疾病；有人说用...
  • ·阴雨连绵时别让心情“着凉”
  • ·长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
  • ·双臂血压相差大 当心血液被“盗取”
    		•
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
        桂花香里品秋韵，绚丽景色入目来。寒露过后，洛城各处秋意盎然。
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    		•  
    新闻排行
  • 快讯！洛阳市人才集团揭牌成立
  • 10月15日起，三川大道部分路段将围挡施工
  • 洛阳出台新政策 加强历史文化名城和文...
  • 注意！洛阳中心城区部分公交线路和站...
  • 洛阳市人才集团推介会暨战略合作伙伴...
  • “材能汇聚 协同创新”校企成果转化对...
  • 成立一年多，龙门实验室立项10余个重...
  • @洛阳人才，快来领取“河洛英才卡”！
  • 特别“圆梦行动”！洛阳志愿者为脑瘫...
  • 祝贺！洛阳市一大批少先队员获全国、...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    华灯初上时

    洛河景象

    金桂飘香

    秋天里的栾树
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605