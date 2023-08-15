特别“圆梦行动”！洛阳志愿者为脑瘫夫妻操办婚礼

近日，一场特殊的婚礼在洛阳市涧西区谷水附近一酒店举行，这场婚礼的主角，是32岁的新郎徐飞和31岁的新娘曹萌，二人都是患有脑瘫的残疾人。

近日，一场特殊的婚礼在洛阳市涧西区谷水附近一酒店举行，这场婚礼的主角，是32岁的新郎徐飞和31岁的新娘曹萌，二人都是患有脑瘫的残疾人。

和一般婚礼不同的是，这场婚礼的操办者既不是新人的父母，也不是婚庆公司，而是一群与新人非亲非故的志愿者，在操办婚礼过程中，他们不仅分文不取，反而自掏腰包往里贴钱，这是咋回事儿？

脑瘫新娘有个“婚礼梦”，志愿者决定帮她圆梦

11日一早，涧西区谷水西附近一酒店门前，早早铺开了一袭红毯，红毯一侧摆放着一对新人笑容灿烂的恩爱照片，照片上写着“新郎：徐飞，新娘：曹萌”。

“嘭嘭嘭”，几桶彩纸礼花腾空绽放。在几名志愿者的搀扶下，这对新人从婚车中走下来，缓缓地踏上红毯，看着眼前的婚礼现场布置，曹萌的眼眶湿润，她回头找寻着一个人的身影，直到拉到那人的手，又努力地说出了一句“谢谢”，才安心走进内场。

曹萌寻找的人是洛阳与爱同行公益组织的负责人白英平，白英平也是这场婚礼的“总导演”。

为啥与新郎新娘非亲非故的她，会带头操办这场婚礼？白英平说，她是“临危受命”为这两个孩子圆梦。原本，双方家庭计划简单吃个饭，但曹萌心里却一直有个婚礼梦，她的想法得到了徐飞的支持，“这俩孩子口齿不清、行动不便，他俩找到我让我支招儿，孩子的要求我能理解，我就想那我来帮他们办吧。”

更多志愿者加入“圆梦行动”，为脑瘫夫妻操办婚礼

在白英平将这对残疾夫妻的心愿在多个志愿者公益微信群中发布后，很快，就得到了志愿者们的纷纷响应——图说洛阳摄影公益群志愿者@姚黄魏紫、@杰出四海、@巴图老师自告奋勇无偿担任婚礼的摄影师，我市摄影类自媒体达人@赵民强任婚礼的全程摄像，曾做过司仪的洛阳兄弟连红十字应急救援中心志愿者彭兴隆当仁不让成为婚礼的主持人，十余辆接亲车辆也都是志愿者开来的私家车……