产业带专项又落一城 快手磁力引擎为郑州重点行业短视频直播电商赋能

作为我国服装产业带重点城市，郑州近年来不断创新，推动着行业的发展和进步。

作为我国服装产业带重点城市，郑州近年来不断创新，推动着行业的发展和进步。10月11日，快手磁力引擎2023年度渠道产业带系列营销沙龙落地郑州，郑州市商务局、河南省服装行业协会相关领导莅临，磁力引擎代理商云网集团(河南百盾)及数百位河南本地商家企业代表汇聚一堂，共探短视频直播时代产业带发展新趋势、新动能。快手官方团队更是带来产业带专项扶持政策，帮助他们在快手获得生意确定性增长。

快手磁力引擎副总裁、渠道业务负责人冯超在致辞中分享平台三大洞察，为区域代理商和客户指明方向。分别是：夯实区域化经营、做好陪伴式成长服务；河南地区快手用户日月活数据在全国范围内优势明显；综合做好投放策略、平衡配比，快手或是商家们最佳生意增量平台。

提前布局、品效结合，助力大促期品牌“破局”

随着双十一临近，各大品牌、商家又将开启大促“决杀时间”。磁力引擎数据策略专家杨平基于数据，针对品牌在大促期间面临的“广告主集中抢量，大盘注意力争夺激烈”“用户消费趋于理性，营销难度加深”“营销ROI难提升、效果难测量和验证”三大症结为与会商家进行深入剖析。

杨平表示，只有提前布局、品效结合，才能为品牌带来确定性、稳定性的收益。而R3人群(对品牌感兴趣的用户)是打开生意闸口的关键，因为R3人群是对品牌认可度最高、离购买转化最近的一群人，R3人群的不断积累与精细化运营会带来更稳定的生意正循环。而通过快手全新品效产品“大促通”，可一键打通“看、种、搜、买”四大维度，让品牌真正抓住生意增长的确定性引擎。

而磁力引擎服饰行业运营高级专家卜子轩则分享了快手服饰行业的新机遇。他表示，相较于其它平台，快手具备更多新的增长机会，目前已有数十万商家为快手生意长期付费，而付费流量能够帮助商家节省时间成本、决策成本，实现快速冷启、快速调整，真正帮助商家省钱也赚钱。他还通过商家案例，分享人、货、场的具象起号策略以及快手用户特征，帮助商家通过电商投流工具磁力金牛寻找与生意匹配的目标消费群体。

多项扶持政策赋能，释放郑州服饰鞋靴商家发展动能

随着短视频直播电商生意愈发红火，想要入局的新商家也迫切期待有更大的扶持力度，帮助其迈出、迈好第一步。对此，快手电商鞋靴综服行业专家曹健峰为有志加入快手的新商家详细解读了新商家扶持政策。

曹健峰表示，快手的电商生意呈螺旋上升形态，粉丝是生意的核心。而快手通过公私域结合和直播间效率提升逻辑，助力品牌、商家持续涨粉，带来更稳定、更高的老客复购率。他还针对快手电商目前的玩法进行了分享，包括在快手平台，流量是如何通过短视频、直播实现分发，而电商流量又分布在哪些页面。此外，他还针对自播性货主、优质货品商家、源头工厂带来了川流计划、新商城爆款扶持计划、“快质造”等专项政策的分享，以及双十一大促蓄水涨粉政策的详细解读，让商家在大促来临之际能够有的放矢，获得更好增长。

作为快手全国TOP代理商，云网集团(河南百盾)在快手直播方面有着独到的见解，并打造了全国第一家快手小店通服装案例，合作了上万家主播，为其提供日常涨粉，直播引流，短视频带货等服务，其中猫七七、芈姐等主播月交易额过亿。

云网集团副总、河南百盾负责人吴倩倩也为商家们带来了包括账号一体化运营、资源对接、短视频运营、直播操盘等在内的一系列增值服务政策，希望借助自身优势达人资源和直播操盘经验，助力商家生意爆发，并带动更多服饰产业带商家一同发展，让河南的服饰鞋靴产品销往全国各地。

本次活动是快手官方团队与郑州服饰产业带的一次深度共建和交流，让更多产业带的服饰鞋靴品牌、商家、达人抓住适合自身发展的机遇。快手相关负责人表示，接下来，快手将持续在各大服饰鞋靴产业带城市发力，帮助合作伙伴与品牌、商家建立更深层次的联系，与更多伙伴一起共赢共成长，助力其生意向上。