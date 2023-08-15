10月15日起，三川大道部分路段将围挡施工

根据《公路桥涵养护技术规范》要求，公路部门需对洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-唐寺门立交桥、洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-塔湾立交桥进行定期检测。本次主要进行桥梁动、静载检测试验，根据试验技术要求，检测试验期间要封闭桥梁作业，过往车辆需绕行其它道路。

刚刚，“洛阳交警”微信公众号发布公告，内容如下：

洛阳市东环路向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程位于洛河以北，属洛阳市瀍河区。本项目北起瀍涧大道，南至中州东路，主线长度4.576km。沿线设置三座立交，东环路与瀍涧大道互通立交、东环路与北环路(老G310)互通立交、东环路与中州东路互通立交。根据《公路桥涵养护技术规范》要求，公路部门需对洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-唐寺门立交桥、洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-塔湾立交桥进行定期检测。本次主要进行桥梁动、静载检测试验，根据试验技术要求，检测试验期间要封闭桥梁作业，过往车辆需绕行其它道路。为确保检测试验顺利实施，最大限度减少桥梁封闭期间对周边道路通行的影响，现公告如下：

围挡时间及区间

(一)围挡时间：

2023年10月15日至2023年10月29日夜间22:00~次日凌晨5:00。

(二)封闭路段：

洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-唐寺门立交桥、洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-塔湾立交桥。

交通绕行方案

洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-唐寺门立交桥桥梁动、静载(验收性)试验检测项目

2023年10月15日至2023年10月19日夜间22:00~次日凌晨5:00，洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-唐寺门立交桥桥梁动、静载(验收性)试验检测项目主线桥进行荷载试验，在该桥前方100米处开始设置“前方检测，临时封闭”标志、护栏和警示灯，并安排专人维护交通秩序，过往车辆可在预留应急车道通过；

2023年10月19日至2023年10月23日夜间22:00~次日凌晨5:00，洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-唐寺门立交桥桥梁动、静载(验收性)试验检测项目匝道进行荷载试验，在该桥前方100米处开始设置“前方检测，临时封闭”标志、护栏和警示灯，并安排专人维护交通秩序，过往车辆可绕行主线及辅道。

洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-塔湾立交桥桥梁动、静载(验收性)试验检测项目

2023年10月23日至2023年10月25日夜间22:00~次日凌晨5:00，洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-塔湾立交桥桥梁动、静载(验收性)试验检测项目主线桥进行荷载试验，在该桥前方100米处开始设置“前方检测，临时封闭”标志、护栏和警示灯，并安排专人维护交通秩序，过往车辆可在预留应急车道通过；

2023年10月25日至2023年10月29日夜间22:00~次日凌晨5:00，洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-塔湾立交桥桥梁动、静载(验收性)试验检测项目匝道进行荷载试验，在该桥前方100米处开始设置“前方检测，临时封闭”标志、护栏和警示灯，并安排专人维护交通秩序，过往车辆可绕行主线及辅道。

温馨提示

过往车辆在行经该路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥，由此带来的不便敬请谅解！

特此公告

洛阳市住房和城乡建设局

洛阳市公安局交通警察支队

2023年10月13日

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