洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

10月15日起，三川大道部分路段将围挡施工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2023.10.13 10:28

　　刚刚，“洛阳交警”微信公众号发布公告，内容如下：

　　洛阳市东环路向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程位于洛河以北，属洛阳市瀍河区。本项目北起瀍涧大道，南至中州东路，主线长度4.576km。沿线设置三座立交，东环路与瀍涧大道互通立交、东环路与北环路(老G310)互通立交、东环路与中州东路互通立交。根据《公路桥涵养护技术规范》要求，公路部门需对洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-唐寺门立交桥、洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-塔湾立交桥进行定期检测。本次主要进行桥梁动、静载检测试验，根据试验技术要求，检测试验期间要封闭桥梁作业，过往车辆需绕行其它道路。为确保检测试验顺利实施，最大限度减少桥梁封闭期间对周边道路通行的影响，现公告如下：

　　围挡时间及区间

　　(一)围挡时间：

　　2023年10月15日至2023年10月29日夜间22:00~次日凌晨5:00。

　　(二)封闭路段：

　　洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-唐寺门立交桥、洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-塔湾立交桥。

　　交通绕行方案

　　洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-唐寺门立交桥桥梁动、静载(验收性)试验检测项目

　　2023年10月15日至2023年10月19日夜间22:00~次日凌晨5:00，洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-唐寺门立交桥桥梁动、静载(验收性)试验检测项目主线桥进行荷载试验，在该桥前方100米处开始设置“前方检测，临时封闭”标志、护栏和警示灯，并安排专人维护交通秩序，过往车辆可在预留应急车道通过；

　　2023年10月19日至2023年10月23日夜间22:00~次日凌晨5:00，洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-唐寺门立交桥桥梁动、静载(验收性)试验检测项目匝道进行荷载试验，在该桥前方100米处开始设置“前方检测，临时封闭”标志、护栏和警示灯，并安排专人维护交通秩序，过往车辆可绕行主线及辅道。

　　洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-塔湾立交桥桥梁动、静载(验收性)试验检测项目

　　2023年10月23日至2023年10月25日夜间22:00~次日凌晨5:00，洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-塔湾立交桥桥梁动、静载(验收性)试验检测项目主线桥进行荷载试验，在该桥前方100米处开始设置“前方检测，临时封闭”标志、护栏和警示灯，并安排专人维护交通秩序，过往车辆可在预留应急车道通过；

　　2023年10月25日至2023年10月29日夜间22:00~次日凌晨5:00，洛阳市三川大道向北(中州东路至瀍涧大道段)打通工程-塔湾立交桥桥梁动、静载(验收性)试验检测项目匝道进行荷载试验，在该桥前方100米处开始设置“前方检测，临时封闭”标志、护栏和警示灯，并安排专人维护交通秩序，过往车辆可绕行主线及辅道。

　　温馨提示

　　过往车辆在行经该路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥，由此带来的不便敬请谅解！

　　特此公告

洛阳市住房和城乡建设局
洛阳市公安局交通警察支队
2023年10月13日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    用大油炒菜到底健康吗
    用大油炒菜到底健康吗
    用大油炒菜到底健康吗
        最近，话题#用大油炒菜不健康#登上微博热搜榜，有人说大油胆固醇高，容易引发高血压和心血管疾病；有人说用...
  • ·阴雨连绵时别让心情“着凉”
  • ·长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
  • ·双臂血压相差大 当心血液被“盗取”
    		•
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
        桂花香里品秋韵，绚丽景色入目来。寒露过后，洛城各处秋意盎然。
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    		•  
    新闻排行
  • 快讯！洛阳市人才集团揭牌成立
  • 10月15日起，三川大道部分路段将围挡施工
  • 洛阳出台新政策 加强历史文化名城和文...
  • 注意！洛阳中心城区部分公交线路和站...
  • 洛阳市人才集团推介会暨战略合作伙伴...
  • “材能汇聚 协同创新”校企成果转化对...
  • 成立一年多，龙门实验室立项10余个重...
  • @洛阳人才，快来领取“河洛英才卡”！
  • 特别“圆梦行动”！洛阳志愿者为脑瘫...
  • 祝贺！洛阳市一大批少先队员获全国、...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    华灯初上时

    洛河景象

    金桂飘香

    秋天里的栾树
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605