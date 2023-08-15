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祝贺！洛阳市一大批少先队员获全国、省级、市级表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.13 10:27

　　13日，“争做新时代好队员”洛阳市庆祝少先队建队日活动举行，现场为全国红领巾中队、河南省“红领巾奖章”四星章集体、洛阳市2023年优秀少工委主任、洛阳市2023年优秀少先队集体、洛阳市2023年优秀少先队辅导员、洛阳市2023年优秀少先队员等获奖代表颁奖。

　　此次活动由共青团洛阳市委、洛阳市教育局、洛阳市少工委主办，共青团瀍河区委、瀍河区教体局、瀍河区少工委承办。活动旨在展示少先队员昂扬向上的精神状态，引导少先队员树立对党、对祖国、对人民的朴素政治情感和为共产主义事业而奋斗的远大理想，共同发出“请党放心 强国有我”的铮铮誓言。

　　据了解，洛阳市共有32个少先队中队获评2023年度洛阳市少先队中队“全国红领巾中队”，325人获评2022年度河南省“红领巾奖章”四星章。此外，今年洛阳共评选出928名优秀少先队员、97名优秀少先队辅导员、20名优秀少工委主任、30个优秀少先队集体。活动现场还为洛阳市第四批洛阳市红领巾校外活动基地授牌。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 魏晨雨）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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