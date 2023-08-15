落地洛阳！两个院士团队技术成果转化项目签约

13日上午，在第六届中国·河南招才引智创新发展大会和第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动上，叶志镇院士团队、赵华院士团队分别与伊滨区、涧西区进行项目签约，标志着两位院士团队的技术成果转化项目落地洛阳。

13日上午，在第六届中国·河南招才引智创新发展大会和第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动上，叶志镇院士团队、赵华院士团队分别与伊滨区、涧西区进行项目签约，标志着两位院士团队的技术成果转化项目落地洛阳。

会上，洛阳对2023年获评“河南省高层次人才”B类及以上的人才代表、入选2022年省级以上人才计划的代表颁奖；浙江大学材料与工程学院教授黄靖云(叶志镇院士团队代表)与伊滨区签约，天津大学教授、中国内燃机学会副秘书长裴毅强(赵华院士团队代表)与涧西区签约。

此外，洛阳市英才基金管理机构与2022年度高层次创新创业人才(团队)及落地县区签约。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 郭旭光 赵晨熹 文/图 通讯员 李帆）