快讯！“河洛英才卡”正式发布

13日上午，在第六届中国·河南招才引智创新发展大会和第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动上，洛阳正式发布“河洛英才卡”。

13日上午，在第六届中国·河南招才引智创新发展大会和第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会洛阳专场活动上，洛阳正式发布“河洛英才卡”。

向高层次人才和青年人才发放“河洛英才卡”，是洛阳全面优化人才服务保障的有力举措。“河洛英才卡”分为“龙门卡”和“牡丹卡”两种。“龙门卡”主要适用于经《洛阳市高层次人才认定和支持办法》认定的，在洛工作、来洛自主创业和我市全职或柔性引进的高层次人才。“牡丹卡”主要适用于符合试行的《洛阳市青年人才生活补贴实施细则》相应条件，且在我市就业创业的高校毕业生、专业技术技能人才、留学回国人员等各类青年人才。两种卡均有实体卡和电子卡两种形式。首批加载“龙门卡”权益的高层次人才将近600名，加载“牡丹卡”权益的青年人才将近3500名。

持有“河洛英才卡”的人才在安居、子女教育、医疗保健等方面，均享有相应的生活保障。此外，“河洛英才卡”持卡人还可享受社保办理、配偶就业、居留便利及工商登记等多项优惠便捷服务。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 郭旭光 赵晨熹 文/图 通讯员 李帆)