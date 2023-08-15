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全市首创！洛龙区18名“政录企用”高学历人才到企业上岗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.12 20:47

　　“感谢‘政录企用’政策，让我既能把个人所学知识投入科研生产，又免除了生活后顾之忧。”12日一大早，杨童来到洛阳华清天木生物科技有限公司，精神饱满地开始了一天的工作。

　　杨童不久前从军事科学院北京微生物流行病研究所博士毕业。就在前一天，她与洛龙区人才发展服务中心、洛阳华清天木生物科技有限公司签订三方协议。接下来的三年时间，杨童将以事业编制身份在企业工作，继续在自己热爱的生物领域发挥所长。

　　和杨童一样，近日洛龙区共有18名通过“政录企用”方式引进的高学历专业性人才到辖区企业正式上岗。其中，硕士研究生17名，博士研究生1名，所学专业涉及机械工程、法律、光学工程等。

　　“政录企用”指的是政府录用、企业使用。具体来说，洛龙区以产业发展和企业需求为导向，专项引进18名高学历专业性人才。通过创设“洛龙区人才专项周转编制池”，全区统筹使用18个事业空编，专项用于高学历专业性人才引进周转。

　　引进人才入职后即可获事业编制，按照“志愿优先、服从分配”原则，以“带编入企”的方式直接派驻到辖区重点企业从事技术创新、科技研发、成果转化、项目运营等。在企业的三年服务期内，除获得区财政发放的工资和企业每月不少于2000元的绩效补贴之外，博士研究生还可获得安家补助9万元：硕士研究生可获得生活补贴每月500元。

　　“从前我们合作的高校虽然多，但是愿意留下来的青年人才并不多。通过这次‘政录企用’专项人才引进，不仅让我们中小企业有机会被更多优秀人才看到，也让企业的中长期发展有了稳定的技术力量支撑。”洛阳华清天木生物科技有限公司总经理助理李红歌对“政录企用”高度认可。

　　“这是洛龙区首次采用‘政录企用’的全新模式招揽人才，在全市范围内也是首创。”洛龙区委组织部相关负责人表示，下步将全力做好人才发展“后勤工作”，聚焦青年人才实际需求，制定有针对性和实效性的支持举措，落实“双重管理”模式和“联合培养”机制，实现人尽其岗、企得其才，把人才优势转化为高质量发展动力。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 李玉丹 陈雅旭 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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