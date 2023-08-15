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中欧班列已成为见证“从洛阳到世界”的国际经贸合作重要桥梁
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.12 20:47

　　开放大通道，丝路新传奇。从两千多年前响彻古丝绸之路的悠悠驼铃，到如今持续见证中国与世界沟通的滚滚车轮，广袤的亚欧大陆上，随着中欧班列越开越密，开放的“洛阳声音”正愈发嘹亮。

　　自2017年以来，洛阳主动融入“一带一路”建设，截至2023年9月底共计开行国际班列188列，吞吐量38380标箱，货值超5.2万亿美元，通过源源不断将本地优质产品发往世界各地，成功服务近百家企业，打通了洛阳内陆城市“出海大通道”，更加速了企业向现代制造服务业的转型升级和国际化进程。中欧班列已成为见证“从洛阳到世界”的国际经贸合作重要桥梁。

　　货畅其流，建设开放大通道

　　11日中午，汽笛声在东方红(洛阳)国际陆港中响起。满载着55个40英尺集装箱的“洛阳造”钢制家具、家用电器、汽车配件、机械设备，又一趟中欧班列自洛阳出发一路向北，将直抵莫斯科，再一次引领洛阳参与全球开放合作，共建“一带一路”新篇章。

　　中欧班列是运行于中国与欧洲以及共建“一带一路”国家间国际铁路联运列车，依托陆桥、向陆而生。大力发展中欧班列，是作为内陆城市，不沿边、不靠海，缺乏地理区位优势的洛阳，围绕开放物流通道建设实施的“关键一招”。

　　有着30多年工龄的一拖(洛阳)物流公司铁路运输分公司业务主管兰克辉，亲身体会了中欧班列给企业带来的巨大变化。

　　当他在2017年初被调到中国一拖编组站当站长时，这里还只是一个沉寂良久的企业货运铁路站。“那时除了零星的厂内到发业务，其他业务几乎没有，每天都在发愁货源问题。”兰克辉说。

　　同年11月，在兰克辉和同事们的共同努力下，作为一拖编组站升级版的东方红(洛阳)国际陆港成功发出首趟中欧班列。来自河南及周边省份的60个集装箱装载汽车玻璃、机电产品和地板砖、陶瓷洁具等，经过132个小时抵达哈萨克斯坦多斯特克市，此后又完成了向乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等3个国家分拨工作。

　　兰克辉清楚地记得，全体职工当天一直忙到下午三点，才吃上第一口已经冰凉的盒饭，虽然又累又饿，但大家都高兴极了。

　　随着中欧班列陆续开行，如今的东方红(洛阳)国际陆港业务越发红火，通过相继开行“洛阳一中亚”“洛阳一俄罗斯”的国际货运班列和“洛阳一青岛”“洛阳一宁波”“洛阳一连云港”铁海联运班列，构筑起洛阳“东联西进”的国际物流通道。2021年6月，“洛阳一中亚”班列被正式纳入全国铁路运行图，成为全省仅有的3条入图中欧班列线路之一。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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