2023年文化和旅游数字化创新示范案例发布 洛阳两案例入选

记者12日从洛阳市文广旅局获悉，文化和旅游部日前发布2023年文化和旅游数字化创新示范案例，洛阳两个案例入选。

记者12日从洛阳市文广旅局获悉，文化和旅游部日前发布2023年文化和旅游数字化创新示范案例，洛阳两个案例入选。

本次公布的案例包括10个“十佳案例”和34个“优秀案例”。其中，洛阳的“《风起洛阳》虚拟现实全感剧场搭建数字化文化体验线下场景”入选“十佳案例”，“沉浸式数字光影演艺《寻迹洛神赋》”入选“优秀案例”。

《风起洛阳》虚拟现实全感剧场为观众提供“实景演艺”与“虚拟现实全感互动”相结合的沉浸式戏剧体验，通过场景还原、角色互动等方式提升沉浸感，利用动作捕捉、虚拟现实等技术提升真实感，打造虚拟和现实深度融合的数字化文化体验线下场景。

沉浸式数字光影演艺《寻迹洛神赋》以河洛文化为创作蓝本，综合运用AR、VR、裸眼3D、艺术空间造景、水景特效、多维感官设计等创意手法，以多媒体、声光电等高科技为展示手段，以沉浸式演出、互动表演等为体验方式，利用数字科技赋能文化演艺。

据悉，2023年文化和旅游数字化创新示范案例聚焦文化和旅游数字化共性问题，充分应用人工智能、虚拟现实等数字新技术，在引领、支撑文化和旅游行业发展方面取得实效，这些案例重在以数字技术赋能文化艺术创作生产、助力公共文化服务水平提升、驱动文化和旅游业态创新等。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 陈正国 文/图）