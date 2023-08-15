定鼎门遗址博物馆下周一不闭馆 还有两场免费讲解

刚刚，记者从洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心获悉，为配合支持“第四届国家考古遗址公园文化艺术周、第十二届国家考古遗址公园联盟联席会、2023文物考古研学大会”在河南举办，从10月14日至20日，汉魏洛阳城国家考古遗址公园、隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆将推出惠民举措。

刚刚，记者从洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心获悉，为配合支持“第四届国家考古遗址公园文化艺术周、第十二届国家考古遗址公园联盟联席会、2023文物考古研学大会”在河南举办，从10月14日至20日，汉魏洛阳城国家考古遗址公园、隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆将推出惠民举措。

定鼎门遗址博物馆

汉魏洛阳城国家考古遗址公园：10月16日(周一)至20日(周五)期间正常免费参观，每天10：00、15：00各有一场免费讲解。

隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆：10月16日(周一)取消周一闭馆惯例，10月16日至20日期间正常免费参观，每天10：00、15：00各有一场免费讲解。

此外，隋唐洛阳城国家遗址公园(包含应天门、天堂明堂、九洲池)于10月16日至20日，每天上午提供100张免费参观门票，游客可在“邂逅隋唐”公众号上预约相应点位“0元票”即可参与优惠活动。在此期间，每天10：00提供免费人工讲解一场。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 黄思源 文/图）