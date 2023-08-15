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荆紫仙山醉美红叶，本周末将迎来“颜值”巅峰期！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳紫金仙山景区 2023.10.12 17:57

　　10月12日实时预告，荆紫仙山红叶色彩面积已达70%，据观测本周末开始进入观赏黄金月，时刻上演着秋高气爽、层林尽染、色彩斑斓的美景。趁着秋光，让我们登上大山之颠，览尽“红海”吧！

　　红叶观赏可分为三个阶段，每个阶段都有亮点。第一个是“五彩斑斓”的阶段，时间在10月上旬至中旬，这时黄栌树的叶子色彩极为丰富，各种颜色交织渐变，拉开了秋的序幕；第二个阶段是“万山红遍”，时间在10月中旬至11月中旬，此时的红叶漫山红遍，层林尽染，让您穿行在黄栌林中，可以真正领略到“霜叶红于二月花”的美丽景色；第三个阶段是高潮阶段——叫作“万叶飘丹”，红叶随风在空中飞舞，舞姿曼妙，飘飘洒洒，如同花雨缤纷华丽的坠落，谢幕也很精彩。

　　金秋季节，云海频现，运气好的话可以碰到漫漫云海与秋景红叶迎面撞上，秋水共长天一色，和朋友来一场秋季视觉盛宴。

　　现在正是观赏最佳时间段，彩林之上的树叶在阳光的照射下色彩艳丽，随手一拍就能收获出圈的美照，赶快@你喜欢的人，来这里打卡吧...度过一个完整的秋天。友情提示：暖色系的衣服更容易出片。

　　十月秋光尚好，约上亲朋好友，一起来荆紫仙山赏红叶吧！
[ 责任编辑：崔利利 ]
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