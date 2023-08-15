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全省休闲农业和乡村旅游工作会议在洛召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.12 17:34

　　11日至12日，全省休闲农业和乡村旅游工作会议在洛召开，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，观摩交流经验，部署下步工作，推动休闲农业和乡村旅游高质量发展，着力促进一二三产融合发展和农民持续增收。

　　乡村休闲旅游已经成为大众常态化的消费需求。近年，洛阳创新提出乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作，抢抓新文旅发展“风口”，以民宿经济发展为重点，通过扎实开展示范创建、规范行业管理、搭建公共服务平台、加大宣传推介力度等措施，加快推进休闲农业和乡村旅游迭代升级，涌现出一大批融合休闲度假、观赏观光、农事体验、农耕文化、高效农业、民俗风情等功能的乡村旅游新亮点。

　　会议强调，要把发展乡村休闲旅游作为助推农村基础设施提升、居民生活环境改善、农村居民文化素质提高的重点工程，切实提升休闲旅游供给能力水平。要充分发挥乡村休闲旅游综合带动效应，推进实施乡村休闲旅游精品工程，展示推介农业农村特色资源，开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值，实现农业与旅游、教育、文化、健康养老等产业深度融合，有效促进农村经济结构调整，助力乡村全面振兴。

　　会议期间，与会代表深入栾川县，实地观摩了栾川乡养子沟民宿集群、陶湾镇协心村静水山居休闲农庄、陶湾镇西沟村元居·花拾精品民宿等项目。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图 通讯员 张君）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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