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正在公示！洛阳这6家教育集团入选……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.12 15:44

　　近日，河南省教育厅发布关于第二批河南省义务教育阶段优质教育集团和首批河南省义务教育阶段集团化办学改革先行区拟认定对象的公示。

　　经过自查自评、县级初评、市级复评、省级评审等环节，省教育厅拟认定郑州外国语中学教育集团等100所教育集团为第二批河南省义务教育阶段优质教育集团。洛阳市6家教育集团入选第二批河南省义务教育阶段优质教育集团。

　　据介绍，首批河南省义务教育阶段优质教育集团于去年8月发布，洛阳市实验小学教育集团、北京第二实验小学洛阳分校教育集团、汝阳县外国语小学教育集团、伊川县西场学校教育集团、伊川县实验小学教育集团、洛阳市偃师区实验小学教育集团、洛阳市瀍河回族区第一实验小学教育集团等7家教育集团入选。目前，洛阳已有13家省义务教育阶段优质教育集团。

　　第二批河南省义务教育阶段优质教育集团名单(洛阳部分)

　　洛阳市洛龙区第一实验小学教育集团

　　洛阳书生教育集团

　　洛宁县第一实验中学教育集团

　　洛宁县第二实验小学教育集团

　　洛阳孟津区第一区直中学教育集团

　　汝阳县外国语实验中学教育集团 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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