10月，洛阳集中救治放生一批野生动物

今年10月是洛阳市第29个"野生动物保护宣传月"。日前，洛阳市林业部门组织开展了“野生动物保护宣传月”救治鸟类放飞活动，集中放飞一批近期野外救助的红腹锦鸡等珍稀保护动物。

今年10月是洛阳市第29个"野生动物保护宣传月"。日前，洛阳市林业部门组织开展了“野生动物保护宣传月”救治鸟类放飞活动，集中放飞一批近期野外救助的红腹锦鸡等珍稀保护动物。

良好的生态成就丰富的生物多样性。近年，洛阳持续推进林业生态建设和湿地保护，全面加强野生动物栖息地保护和拯救繁育，相继建立总面积达14.12万公顷的39处自然保护地，野生陆栖脊椎动物达到565种，较20世纪90年代增加65%，青头潜鸭、中华斑羚等珍稀野生动物频频“亮相”。

为加大野生动物保护和救助力度，全市林业部门深入宣传贯彻《野生动物保护法》，坚持宣传和打击并举、保护与救助结合，先后建成野生动物收容救护中心共7个，基本构建了野生动物收容救护体系。今年以来，全市共收容救护野生动物433只，其中收容救护国家二级保护野生动物红隼、游隼、长耳鸮、领角鸮、红腹锦鸡等144只，国家三有保护野生动物177只，其他野生动物112只。

洛阳市林业部门负责人表示，野生动植物种群规模是生态质量的晴雨表。下一步将认真贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，将生物多样性保护理念融入生态文明建设全过程，扎实推进生物多样性保护重大工程，持续加大监督和执法力度，全面提升生物多样性保护能力和管理水平，着力实现人与自然和谐共生。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 戴喆 赵东豪 文/图/视频)