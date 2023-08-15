洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

快讯！第22届全国分子筛学术大会在洛阳举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.12 15:44

　　12日，第22届全国分子筛学术大会在洛阳开幕，本次大会是全国分子筛行业高质量发展的年度盛典，也是促进洛阳新材料产业提质升级的一件大事。

　　分子筛作为化学工业中重要的催化材料、吸附分离材料和离子交换材料，对我国实现资源高效利用、环境保护，助力碳中和发挥着重要作用。全国分子筛学术大会是中国化学会分子筛专业委员会主办的系列全国性学术会议，本次大会以“多孔材料与高质量发展”为主题，旨在展示我国多孔材料领域最新进展以及发展前沿热点，研讨多孔材料在中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的机遇与挑战。

　　本届大会由中国化学会分子筛专业委员会和吉林大学主办，吉林大学和洛阳建龙微纳新材料股份有限公司承办，偃师区政府和洛阳师范学院协办。3天会期内，将举行洛阳建龙微纳五大联合实验室暨洛阳分子筛新材料产业研究院挂牌仪式及相关学术研讨、项目路演。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 张锐鑫 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
        “秋季，我们的接诊量明显多了，尤其是连续阴雨那些天，门诊量几乎是夏季的一倍。”这是记者近日从市第五人...
  • ·长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
  • ·双臂血压相差大 当心血液被“盗取”
  • ·家人以为他“老糊涂”，其实是脑梗了
    		•
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 豫西地区规模最大水饺项目在洛阳投产
  • 刚刚，洛阳下雪了！
  • “依法表决通过可装电梯”是有温度的...
  • 退休后，他闯出了“台球老焦”的名号
  • 汝阳：“画”出乡村美 “廊”接振兴路
  • 适度增减衣物！洛阳近期昼夜温差将持...
  • 饮料掉落一地环卫工来帮忙 货车司机送...
  • 自贸区洛阳片区“综合窗口”改革实现...
  • 洛阳一对老夫妇钟情笔墨丹青 社区里创...
  • 洛阳市医疗保障局：女职工在孩子1周岁...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    一叶扁舟

    金桂飘香

    光影瞬间 拍 秋

    城市印象
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605