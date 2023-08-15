快讯！第22届全国分子筛学术大会在洛阳举行

12日，第22届全国分子筛学术大会在洛阳开幕，本次大会是全国分子筛行业高质量发展的年度盛典，也是促进洛阳新材料产业提质升级的一件大事。

12日，第22届全国分子筛学术大会在洛阳开幕，本次大会是全国分子筛行业高质量发展的年度盛典，也是促进洛阳新材料产业提质升级的一件大事。

分子筛作为化学工业中重要的催化材料、吸附分离材料和离子交换材料，对我国实现资源高效利用、环境保护，助力碳中和发挥着重要作用。全国分子筛学术大会是中国化学会分子筛专业委员会主办的系列全国性学术会议，本次大会以“多孔材料与高质量发展”为主题，旨在展示我国多孔材料领域最新进展以及发展前沿热点，研讨多孔材料在中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的机遇与挑战。

本届大会由中国化学会分子筛专业委员会和吉林大学主办，吉林大学和洛阳建龙微纳新材料股份有限公司承办，偃师区政府和洛阳师范学院协办。3天会期内，将举行洛阳建龙微纳五大联合实验室暨洛阳分子筛新材料产业研究院挂牌仪式及相关学术研讨、项目路演。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 张锐鑫 文/图）