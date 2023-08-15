洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全球首套“轧机之王”控制性核心部件在洛阳完成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.12 11:35

　　11日，记者从中信重工机械股份有限公司(下称中信重工)获悉，被誉为“轧机之王”的全球首套5600mm轧机首片牌坊在中信重工一次性浇铸成功，标志着世界宽厚板轧机即将迈入5600mm的新时代。

　　厚板轧机主要用于生产厚板产品，厚板产品是冶金行业的重要产品之一，是众多国之重器的核心原材料，广泛应用在船舶及舰艇、石油及化工、装备制造、电力、铁路及交通运输等工业领域及基础设施建设项目中。轧机牌坊是扎制机组中重量最大的部件，也是扎机正常运行的关键核心部件。

　　据悉，该套被誉为“轧机之王”的全球首套5600mm轧机项目，是河南钢铁集团结构调整、转型升级，促进企业高质量发展的关键项目。中信重工参与其中，并承担关键部件制造，再次证明其在重型装备制造领域的实力。

　　中信重工铸锻工艺研究所副所长田磊介绍，5600mm粗轧机牌坊浇铸钢水总量达850t。该类型牌坊传统浇铸工艺为四个冒口，由于该牌坊一次浇铸钢水量大，中信重工经过多次模拟演练，并结合现场实际情况，采取六个冒口，两个固定钢包、三个活动钢包同时浇铸，另外准备两包钢水补浇的工艺，七炉钢水合浇。

　　尤为一提的是，首片牌坊在中信重工成功浇铸，该里程碑节点时间比原计划提前半个月，为该轧机按期交付奠定了坚实基础。

　　中信重工相关负责人表示，该5600mm厚板轧机的制造，首次实现了5000mm级厚板轧机的全国产化设计与制造，打破了国外供货商一枝独秀的局面。而作为全球首台套产品，世界最大规格轧机牌坊的诞生对突破“卡脖子”技术装备、引领行业发展具有重要意义，彰显中国钢铁行业装备制造的硬核实力。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
        “秋季，我们的接诊量明显多了，尤其是连续阴雨那些天，门诊量几乎是夏季的一倍。”这是记者近日从市第五人...
  • ·长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
  • ·双臂血压相差大 当心血液被“盗取”
  • ·家人以为他“老糊涂”，其实是脑梗了
    		•
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 创新高！洛阳龙门站客运列车调图后达...
  • 豫西地区规模最大水饺项目在洛阳投产
  • 全市开发区高质量发展专题会议召开
  • 精心“梳妆”提升“颜值” 洛阳开元...
  • 今后，洛阳企业的这项业务不用再跑北...
  • 刚刚，洛阳下雪了！
  • 洛阳市委主题教育领导小组第二次会议召开
  • 工厂化立体种植 小菌菇释放大“蘑”力...
  • 减免费用！洛阳市公证机构送上敬老“...
  • “依法表决通过可装电梯”是有温度的...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    一叶扁舟

    金桂飘香

    光影瞬间 拍 秋

    城市印象
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605