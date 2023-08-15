全球首套“轧机之王”控制性核心部件在洛阳完成

11日，记者从中信重工机械股份有限公司获悉，被誉为“轧机之王”的全球首套5600mm轧机首片牌坊在中信重工一次性浇铸成功，标志着世界宽厚板轧机即将迈入5600mm的新时代。

11日，记者从中信重工机械股份有限公司(下称中信重工)获悉，被誉为“轧机之王”的全球首套5600mm轧机首片牌坊在中信重工一次性浇铸成功，标志着世界宽厚板轧机即将迈入5600mm的新时代。

厚板轧机主要用于生产厚板产品，厚板产品是冶金行业的重要产品之一，是众多国之重器的核心原材料，广泛应用在船舶及舰艇、石油及化工、装备制造、电力、铁路及交通运输等工业领域及基础设施建设项目中。轧机牌坊是扎制机组中重量最大的部件，也是扎机正常运行的关键核心部件。

据悉，该套被誉为“轧机之王”的全球首套5600mm轧机项目，是河南钢铁集团结构调整、转型升级，促进企业高质量发展的关键项目。中信重工参与其中，并承担关键部件制造，再次证明其在重型装备制造领域的实力。

中信重工铸锻工艺研究所副所长田磊介绍，5600mm粗轧机牌坊浇铸钢水总量达850t。该类型牌坊传统浇铸工艺为四个冒口，由于该牌坊一次浇铸钢水量大，中信重工经过多次模拟演练，并结合现场实际情况，采取六个冒口，两个固定钢包、三个活动钢包同时浇铸，另外准备两包钢水补浇的工艺，七炉钢水合浇。

尤为一提的是，首片牌坊在中信重工成功浇铸，该里程碑节点时间比原计划提前半个月，为该轧机按期交付奠定了坚实基础。

中信重工相关负责人表示，该5600mm厚板轧机的制造，首次实现了5000mm级厚板轧机的全国产化设计与制造，打破了国外供货商一枝独秀的局面。而作为全球首台套产品，世界最大规格轧机牌坊的诞生对突破“卡脖子”技术装备、引领行业发展具有重要意义，彰显中国钢铁行业装备制造的硬核实力。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）