同时接种多种疫苗会影响儿童健康吗？洛阳市卫健委详答

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：宝宝刚满1周岁，目前需要接种第4针13价肺炎多糖结合疫苗和第1针水痘疫苗。请问一下，根据现行的疫苗接种规范，水痘疫苗VarV和13价肺炎多糖结合疫苗PCV13能否在医院同一天同时接种？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：宝宝刚满1周岁，目前需要接种第4针13价肺炎多糖结合疫苗和第1针水痘疫苗。请问一下，根据现行的疫苗接种规范，水痘疫苗VarV和13价肺炎多糖结合疫苗PCV13能否在医院同一天同时接种？

市卫健委回复：科学证据表明，同时接种多种疫苗不会对儿童的免疫系统带来不良反应。儿童每天接触数百种异物，这些异物都能诱发免疫反应。即使吃东西这个简单的动作，也能将新的抗原带入体内，而且人的口腔和鼻腔内就有无数细菌生存。

一名儿童因患普通感冒或咽喉痛而接触到的抗原数量远远超过疫苗接种途径接触的抗原数量。一次接种多种疫苗的好处是可以少去医院，从而节省时间和金钱，并按程序完成推荐疫苗接种。

《河南省非免疫规划疫苗接种方案》明确：免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗可以同时接种。2021年版免疫规划疫苗接种程序指出国家免疫规划疫苗可以同时接种。不同时接种是不科学的做法，不光让接种对象多次奔波，也让婴幼儿暴露的风险加大。

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