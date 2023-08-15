洛阳市医疗保障局：女职工在孩子1周岁以内医保缴满12个月 同样可享生育津贴

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：本人社保之前一直是单位委托第三方人力资源公司代缴，今年七月份，单位突然更换代缴社保的第三方人力资源公司，期间，社保缴费一直未中断过，本人的预产期是今年十一月份，这种情况是否会影响生育津贴的发放？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：本人社保之前一直是单位委托第三方人力资源公司代缴，今年七月份，单位突然更换代缴社保的第三方人力资源公司，期间，社保缴费一直未中断过，本人的预产期是今年十一月份，这种情况是否会影响生育津贴的发放？

市医疗保障局回复：在同一家单位连续参加职工医保满12个月的，可按照规定的产假时间，享受生育津贴。如果工作变动，参保月份需要重新计算。若女职工在生产时未连续缴满12个月，在孩子1周岁以内缴满12个月，同样可以享受生育津贴。

>>>点击查看原帖 ⑥