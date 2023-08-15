《运营商装基站被投诉，拆除后通讯瘫痪业主不满》《害怕辐射，家长要求学校停用Wi-Fi》之类的报道，常常见诸媒体报端，究其原因，是因为害怕辐射。

流言：

《运营商装基站被投诉，拆除后通讯瘫痪业主不满》《害怕辐射，家长要求学校停用Wi-Fi》之类的报道，常常见诸媒体报端，究其原因，是因为害怕辐射。不少人认为，Wi-Fi、基站会产生辐射，危害人体健康。

追求健康的心情可以理解，但是，辐射真的都很可怕吗？基站、Wi-Fi的辐射会伤人吗？伤害健康的辐射有哪些？我们今天就来谈一谈。

分析：

辐射无处不在

先说“辐射”这个词。“辐”是车轮和轮轴之间的支撑物，“辐射”借用其形，指的是能量或粒子从一个源出发，沿直线向四面八方传播的过程。

来源：四川博物院

生活中，大家一听这个词，跳到脑海里的，是与电、磁、核相关的“辐射”，我们今天就只说这方面的内容。

实际上，在日常生活中，辐射无处不在，连我们每个人都是辐射源。

来看看下面这则新闻，老人和救援人员在画面中个个明晃晃的，为什么呢？因为大家的体温明显高过周围环境，身体发出的辐射远超芦苇荡的辐射强度，所以在画面中非常突出。

来源：网络截图

任何物体，只要没冷到绝对零度(-273.15℃)，红外辐射就不会停歇，而绝对零度又永远不可能到达。所以，我们每个人的身体，身边的桌椅板凳键盘鼠标衣帽鞋袜柴米油盐锅碗瓢盆，都是永不间断的辐射源。因此，不用听到“辐射”就害怕，这并不是说“怕也无用，干脆躺平”，而是生活中大多数辐射本来就无害，根本用不着躲。

为什么说生活中大多数辐射无害？真正要躲的辐射是怎样的？危险和安全的分界线在哪里？我们马上就会说到了。

辐射有多强，要看振荡频率

我们先来谈谈，能伤害身体的辐射，是怎么回事。

在物理学中，电磁波辐射的能量不是一股脑儿丢出来，而是一份一份往外扔的，这一份一份的单位，叫作光量子。每个光量子携带的能量，和电磁波的频率(每秒振荡次数)成正比。用可见光来举例的话，每秒振荡430万亿次的红光，和每秒650万亿次的蓝光相比，后者光量子的能量是前者的1.5倍。

再用我们看不到的其他波段来举个例子，X射线每秒振荡30亿亿次，人体红外辐射每秒振荡31万亿次，而5G基站信号每秒振荡35亿次，所以，X射线光量子比人体红外辐射的能量强近万倍，而人体红外辐射光量子又比5G信号的能量强近万倍。

当一束电磁波照射到生命体时，它对身体的影响，由光量子的能量，也就是由电磁波的频率来决定。

再看身体这边：健康的机体是由正常物质分子构成的，蛋白质、核酸、糖、脂肪、水……如果物质分子变成异物，机体就可能不健康了，对人体有害的辐射，就是这么起作用的。比如，电离辐射可以影响核酸分子，让它断一截、多一段、交联一段，这就可能导致细胞癌变。

这是怎么实现的

分子由原子组装而成，比如，一个氧原子牵着两个氢原子，就是一个水分子。葡萄糖分子的结构，则是6个碳原子、12个氢原子和6个氧原子拉扯在一起。

葡萄糖分子

电离辐射与非电离辐射

如果身体遇到辐射，有一群光量子撞了过来，击中我们的正常分子，会带来什么影响呢？依照光量子的强弱等级，可以分成三种情况：

第一种：光量子能量较弱。它只能“晃动”分子整体，却拆不散原子们之间手拉手的结构，分子保持不变，机体依旧健康。分子获得的晃动能量随后通过红外辐射散掉，重新回归静止。所以，这类辐射十分菜鸡，只有当功率很高或散热不畅时，分子越晃越厉害(温度持续升高)，之后才会造成机体破坏。典型的例子，是烤火取暖，绝大多数不会有任何问题，但有时也能看到烤火烫伤的报道。

第二种：光量子能量较强。它可以“一拳打飞”原子中的电子，由于原子之间是靠电子手拉手才构成分子的，所以它可以不经过升温就直接破坏分子结构，原子们可能在试图重新组队时，出现错接或粘连，使分子变成异物，破坏机体。这种情况用在生活中，就是紫外线消杀灯，它破坏细菌病毒的核酸分子，借此干掉它们。也因为这一点，这种灯按下开关后，往往半分钟后才亮，亮前还要嘀嘀嘀，好让我们及时撤退，以免伤到皮肤和眼睛。

第三种：光量子能量极强，确切地说，它可以是一个高能粒子。它直接冲击原子核心，既把原子撞出阵列，又可以与原子核合体，把原子变成“异形”。当它日后离开原子核时，又是一个高能粒子，继续大杀四方。这种情况在生活中就是放射性物质。放射性物质并不遥远，不是只有广岛长崎比基尼切尔诺贝利，我们一会儿会说到。

上面的这三种情况，第一种相当安全，伤人只有一招，那就是“烫”，这种是普通的电磁辐射。第二种(高能电磁辐射)和第三种(粒子辐射)则能够不知不觉地杀伤机体，其原理是用极高能量轰击电子或原子核，它们有个专门的名字：电离辐射。(虽然电磁辐射的大概念包含了高能电磁辐射，但在本文中，为了简短易读，再提到“电磁辐射”时，指的都是低能量、非电离的普通电磁辐射。)

我们说过，光量子的能量和频率成正比，所以，对安全辐射和有害辐射，看频率就可以辨别。分界线就是紫外线。比紫外线频率低的，例如可见光、我们自己发出的红外辐射、蓝牙、Wi-Fi信号、手机基站、广播电台，都是安全的电磁辐射。比紫外线频率高的，包括高频紫外线、X射线、γ射线，都是有害的电离辐射。

那功率不用考虑吗？虽然每部手机都是微不足道的电磁辐射，汇聚到一个基站会不会就成了危险的电离辐射？完全不会。和摇晃分子发热的宏观业务不同，在攻击原子这项微观业务上，物理学不允许“人多力量大”(光量子一起上)，也不允许“水滴石穿”(能量积累)，所谓十万鸡崽轮流上阵，永远凑不成一只老虎。

看看数据

为了给大家一个直观的量级概念，我们列举几个辐射波段的典型频率(每秒振荡次数)：

调频广播：100000000

蓝牙：2450000000

5G手机信号：3500000000

Wi-Fi信号：5000000000

人体红外辐射：31200000000000

红光：430000000000000

紫光：750000000000000

紫外线：830000000000000

X射线：300000000000000000

γ射线：300000000000000000000

我们说过，光量子能量和频率成正比，所以，比起可见光和人体红外辐射来，Wi-Fi和手机信号的光量子能量要弱好几个数量级。既然我们不怕走在阳光下，也不怕和亲友见面，那就用不着害怕Wi-Fi和手机基站。

有些朋友可能还是担心基站“大力出奇迹”造成伤害，那我们就比比功率好了——国家标准规定：Wi-Fi路由器的整体辐射功率至多10毫瓦，5G基站的每平方厘米辐射功率至多0.047毫瓦。

回头看看我们自己的身体吧，成年人整体辐射功率至少100000毫瓦，坐在离孩子2米远的地方，孩子那里每平方厘米就要承受至少0.2毫瓦的辐射。再考虑前面比较过的光量子能量，从功率角度说，还是我们自己对孩子“下手更重”啊！

变电站呢？变电站为什么没有列在上面？因为交流电的频率只有可怜的每秒50次，根本没法以电磁波的形式传播，所以它完全上不了榜。

生活中的电离辐射在哪里

虽然我们生活中的辐射绝大多数无害，但一定要远离这些电离辐射：

高能紫外线：避免阳光曝晒。使用紫外线消杀灯时要及时躲避。看到电焊的刺眼弧光要赶紧转头，弧光本身是可见光，不是紫外线，但它和紫外线同时产生。

X射线：行李过安检的时候，别急着把手伸到安检机幕帘后去取。这里提醒一下，医院的X射线和CT，用于常规体检和治疗目的时剂量安全，无须担心，如有备孕、怀孕情况则应提前告知医生遵医嘱即可。顺便说说：核磁共振(MRI)，虽然名字里带个“核”，但它既没有X射线也没有核辐射，是个非常安全的东东，不用有意躲着。

γ射线：生活中常由放射性物质带来，还往往伴随着其他高能粒子辐射。它比上面两种电离辐射更为危险，因为上面两种辐射不攻击原子核，被照射过的物质不会有残留辐射，但放射性物质却是会“传染”的。

接下来说说放射性物质在哪里，怎么躲。像核武器、天灾后的核电站这些就不提了，实在是人在江湖身不由己的事，我们只说日常生活里的。

工厂里的专业设施：如γ射线探伤仪、核子密度仪、离子注入机等等，这些一般都会标记警示标，无关人员不要去碰。

非正规来源家装石材：尤其大理石，要挑正规厂家的。放射性铀的衰变周期很长，地壳中的遗存相当多，正规厂家会从含铀量低的地方采石，不正规的就难说了。铀不但会从地板发出电离辐射，更会衰变成放射性氡气，吸入肺中之后，再衰变成放射性钋和放射性铅，在体内长期滞留，造成长久的内照射，比来自外界的辐射危害要大得多。

所谓的“氡养生”：远离最近十几年忽然被美化包装的“氡温泉”。如果只是个虚假宣传就还好，不过花钱当一次冤大头。假如真的有氡，那就是个放射源，千万别信“微量的氡不但无害反而有益”的说法。

嘴边的放射源：日常生活中还有一个常见的小放射源，只是剂量比较低。烟草种植过程中施加的磷肥来自磷灰石，里面常含有微量的放射性铀和钋，对其他作物来说这不是问题，但烟草本身就比较喜欢吸收重金属会造成富集，而制成卷烟后，这些放射性物质被人吸入肺中，还会在肺泡中累积，最终造成一定危害。当然，比起烟草中的其他致癌物来说，它不是个主要问题。

很多朋友视辐射为洪水猛兽，关于辐射的各种谣言也充斥网络，这其实也情有可原。为什么这么说呢？

前人研究谣言，总结出了一个基本的公式：

流言流通量=与问题的关联度×社会成员的不安感×环境的不确定性

不像那些有形有质的有害物，辐射看不见摸不着，它们的性质又不同于生活中常见的事物，加上各类影视作品和科普，让我们“谈核辐射色变”。以至于无暇去了解辐射的具体种类，甚至忘了我们每天都身处各种辐射当中，结果一提到辐射就视为洪水猛兽。如此种种，确实容易让我们产生恐惧心理，辐射相关的流言也就很容易广泛传播。

对此，我们不妨稍微花点时间，稍微了解一下辐射的种类和特点，这样就能少一些焦虑。

结论

生活中大多数辐射无害，Wi-Fi、基站会产生的辐射并不会对人体健康产生太多影响，大家真正应该注意的是高能紫外线、X射线、γ射线等辐射。

作者丨曲炯 科普作者

审核丨张敏鸣 浙江大学医学院附属第二医院医学影像中心主任医师