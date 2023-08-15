洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

老乡，袖子里藏着啥好东西（典故里的霓裳洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2023.10.12 09:05

　　今日洛城，时见帅哥靓女穿着宽袍大袖的汉服出行。在古代，肥阔飘逸的大袖子不但好看，而且有妙用，出门要带的钥匙、零钱等细碎物件都可以藏到袖子里。

　　有人袖里藏玉石、首饰等细软，美其名曰“袖珍”；有人袖内空空，唯有两袖清风。

　　《红楼梦》中写道，大家闺秀薛宝钗“遂向袖中取出扇子来”，在草地上扑蝴蝶。这就奇怪了：袖口大张，袖管里的扇子咋不会掉出来呢？

　　袖里玄机

　　汉服——汉族人的传统服饰，在不同朝代有不同形制。大袖衫是汉服的典范之作，始于先秦时期，盛行于唐代，宽袍大袖，风采独具，古人出席重要场合经常穿它。

　　洛阳位于中原腹地，又是唐代东都，汉服制作工艺传承千年不衰。如今，洛邑古城内有大袖衫复原技艺坊。

　　据汉服爱好者研究，古人一般都穿好几层衣服，为了美观，外衣上通常不缝口袋，只在内衣袖子距手腕20厘米左右的位置缝袖袋，袋口斜朝腋窝，固定且有布盖，袋底不固定。

　　这种设计甚是巧妙。袖袋装上东西后，无论胳膊怎么动，皆因重力原因自然下垂，不用担心东西会掉出来。

　　另有一说，袖袋缝在肘后方偏上的位置。东晋医学家葛洪著有《肘后备急方》，“肘后”意为这种应急的偏方应放在肘后的袖袋中，以备不时之需。

　　总而言之，汉服袖里有玄机。袖里藏珍的都是有钱人，穷人没啥可装的，要袖袋也没用，为了省布料，要么做内衣不做袖子，要么只穿件外衣充门面。

　　孔子的高徒曾子太穷了，衣衫破旧，一扯衣襟，坏了，胳膊肘露出来了，这就叫“捉襟见肘”。

　　两袖清风

　　捉襟见肘，说得文雅一点儿叫两袖清风。人们常用“两袖清风”形容做官清廉。你想啊，袖袋里别无所有，袖管迎风鼓荡，可不是只剩两袖清风了。

　　元末明初官员陈基有诗云：“两袖清风身欲飘，杖藜随月步长桥。”明代高官于谦有诗云：“清风两袖朝天去，免得闾阎(里巷门，泛指老百姓)话短长。”言为心声，可见这俩人都立志要做清廉之官。

　　于谦曾任河南巡抚，位高权重。史载，他同情百姓疾苦，廉洁奉公，即便身居高位，生活仍很俭朴。

　　当时，明英宗年少继位，大宦官王振把持朝政，以权谋私，贪得无厌。各地官僚为了升官发财，争相行贿，讨好王公公。

　　于谦似乎不懂人情世故，每次进京奏事都不带礼品。同僚劝他长点心，就算不给王公公送金银珠宝，至少也得给人家带点儿土特产。

　　于谦挥着袖子说：“谁说我没带东西？我带有两袖清风！”言下之意，我老于干干净净做事，坦坦荡荡为官，才不跟那些贪官污吏同流合污！

　　满袖春风

　　唐代洛阳人元德秀，堪称清官表率。

　　史载，元德秀家境清寒，品行高洁。父亲去世后，他不忍心撇下老母，遂背着母亲进京赶考，中了进士，被朝廷派到离洛阳不远的鲁山(今属平顶山市)当县令。

　　鲁山土地贫瘠，赋税沉重，盗匪猖獗，老虎出没，百姓怨声载道。原任县令嫌此地太穷太乱，弃官而去。元德秀接下了烂摊子。他深入民间体察民情，竭尽全力帮大伙儿排忧解难。

　　《新唐书》记载，唐玄宗驾幸洛阳，在五凤楼举办“大型文艺汇演”，要求各地官员组织节目，歌舞助兴。诏令一出，全城轰动。官员们高度重视，精心组织，有人不惜劳民伤财搜刮演出经费，以求炫耀政绩，邀功请赏。

　　河内太守坐着豪车，带着几百名歌伎浩浩荡荡地来到洛阳，歌颂皇帝，赞美大唐。

　　元德秀偏偏不走寻常路。他带着几十个乐工步行进洛城，在皇帝面前指挥着“草台班子”合唱了一首《于蔿(音同伟)于》。此歌是他自己填词作曲的，唱的是百姓疾苦，骂的是无耻官僚，劝诫皇帝体恤百姓，减免赋税。

　　唐玄宗看了半天歌功颂德的歌舞表演，听到这首大合唱不禁大吃一惊。皇帝赞叹《于蔿于》乃贤人之言，吩咐宰相罢免河内太守的职务，免除鲁山群众三年赋税、徭役。

　　冒死请命、巧妙劝谏的元德秀，成了中原人心中的英雄。鲁山人自发集资，为这个洛阳人修筑琴台，以示感激。

　　就连宋代牛人苏轼都佩服元德秀的胆识、气魄，感慨“恨我不识元鲁山”。

　　元德秀淡泊名利，不习惯官场生活，后来辞官隐居，开设义塾，传道授业。门生赠送他的财物，都被他捐给了穷人。

　　元德秀，字紫芝。相传，唐代宰相房琯见到元德秀啧啧赞叹：“见紫芝眉宇，使人名利之心都尽。”

　　人赞清官两袖清风，元德秀除了两袖清风，还满袖“春”风。得见君子，如沐春风，三生有幸。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
    阴雨连绵时别让心情“着凉”
        “秋季，我们的接诊量明显多了，尤其是连续阴雨那些天，门诊量几乎是夏季的一倍。”这是记者近日从市第五人...
  • ·长假里血糖波动惹祸，这些教训要吸取
  • ·双臂血压相差大 当心血液被“盗取”
  • ·家人以为他“老糊涂”，其实是脑梗了
    		•
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 创新高！洛阳龙门站客运列车调图后达...
  • 央媒观洛｜龙门石窟：佛窟不语艺术永恒
  • 全市开发区高质量发展专题会议召开
  • 豫西地区规模最大水饺项目在洛阳投产
  • 方便群众健身 洛阳新区体育场环湖路灯...
  • 精心“梳妆”提升“颜值” 洛阳开元...
  • 江凌到洛宁县调研
  • 减免费用！洛阳市公证机构送上敬老“...
  • 洛阳市委主题教育领导小组第二次会议召开
  • 今后，洛阳企业的这项业务不用再跑北...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    一叶扁舟

    金桂飘香

    光影瞬间 拍 秋

    城市印象
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605