老乡，袖子里藏着啥好东西（典故里的霓裳洛阳）

今日洛城，时见帅哥靓女穿着宽袍大袖的汉服出行。在古代，肥阔飘逸的大袖子不但好看，而且有妙用，出门要带的钥匙、零钱等细碎物件都可以藏到袖子里。

今日洛城，时见帅哥靓女穿着宽袍大袖的汉服出行。在古代，肥阔飘逸的大袖子不但好看，而且有妙用，出门要带的钥匙、零钱等细碎物件都可以藏到袖子里。

有人袖里藏玉石、首饰等细软，美其名曰“袖珍”；有人袖内空空，唯有两袖清风。

《红楼梦》中写道，大家闺秀薛宝钗“遂向袖中取出扇子来”，在草地上扑蝴蝶。这就奇怪了：袖口大张，袖管里的扇子咋不会掉出来呢？

袖里玄机

汉服——汉族人的传统服饰，在不同朝代有不同形制。大袖衫是汉服的典范之作，始于先秦时期，盛行于唐代，宽袍大袖，风采独具，古人出席重要场合经常穿它。

洛阳位于中原腹地，又是唐代东都，汉服制作工艺传承千年不衰。如今，洛邑古城内有大袖衫复原技艺坊。

据汉服爱好者研究，古人一般都穿好几层衣服，为了美观，外衣上通常不缝口袋，只在内衣袖子距手腕20厘米左右的位置缝袖袋，袋口斜朝腋窝，固定且有布盖，袋底不固定。

这种设计甚是巧妙。袖袋装上东西后，无论胳膊怎么动，皆因重力原因自然下垂，不用担心东西会掉出来。

另有一说，袖袋缝在肘后方偏上的位置。东晋医学家葛洪著有《肘后备急方》，“肘后”意为这种应急的偏方应放在肘后的袖袋中，以备不时之需。

总而言之，汉服袖里有玄机。袖里藏珍的都是有钱人，穷人没啥可装的，要袖袋也没用，为了省布料，要么做内衣不做袖子，要么只穿件外衣充门面。

孔子的高徒曾子太穷了，衣衫破旧，一扯衣襟，坏了，胳膊肘露出来了，这就叫“捉襟见肘”。

两袖清风

捉襟见肘，说得文雅一点儿叫两袖清风。人们常用“两袖清风”形容做官清廉。你想啊，袖袋里别无所有，袖管迎风鼓荡，可不是只剩两袖清风了。

元末明初官员陈基有诗云：“两袖清风身欲飘，杖藜随月步长桥。”明代高官于谦有诗云：“清风两袖朝天去，免得闾阎(里巷门，泛指老百姓)话短长。”言为心声，可见这俩人都立志要做清廉之官。

于谦曾任河南巡抚，位高权重。史载，他同情百姓疾苦，廉洁奉公，即便身居高位，生活仍很俭朴。

当时，明英宗年少继位，大宦官王振把持朝政，以权谋私，贪得无厌。各地官僚为了升官发财，争相行贿，讨好王公公。

于谦似乎不懂人情世故，每次进京奏事都不带礼品。同僚劝他长点心，就算不给王公公送金银珠宝，至少也得给人家带点儿土特产。

于谦挥着袖子说：“谁说我没带东西？我带有两袖清风！”言下之意，我老于干干净净做事，坦坦荡荡为官，才不跟那些贪官污吏同流合污！

满袖春风

唐代洛阳人元德秀，堪称清官表率。

史载，元德秀家境清寒，品行高洁。父亲去世后，他不忍心撇下老母，遂背着母亲进京赶考，中了进士，被朝廷派到离洛阳不远的鲁山(今属平顶山市)当县令。

鲁山土地贫瘠，赋税沉重，盗匪猖獗，老虎出没，百姓怨声载道。原任县令嫌此地太穷太乱，弃官而去。元德秀接下了烂摊子。他深入民间体察民情，竭尽全力帮大伙儿排忧解难。

《新唐书》记载，唐玄宗驾幸洛阳，在五凤楼举办“大型文艺汇演”，要求各地官员组织节目，歌舞助兴。诏令一出，全城轰动。官员们高度重视，精心组织，有人不惜劳民伤财搜刮演出经费，以求炫耀政绩，邀功请赏。

河内太守坐着豪车，带着几百名歌伎浩浩荡荡地来到洛阳，歌颂皇帝，赞美大唐。

元德秀偏偏不走寻常路。他带着几十个乐工步行进洛城，在皇帝面前指挥着“草台班子”合唱了一首《于蔿(音同伟)于》。此歌是他自己填词作曲的，唱的是百姓疾苦，骂的是无耻官僚，劝诫皇帝体恤百姓，减免赋税。

唐玄宗看了半天歌功颂德的歌舞表演，听到这首大合唱不禁大吃一惊。皇帝赞叹《于蔿于》乃贤人之言，吩咐宰相罢免河内太守的职务，免除鲁山群众三年赋税、徭役。

冒死请命、巧妙劝谏的元德秀，成了中原人心中的英雄。鲁山人自发集资，为这个洛阳人修筑琴台，以示感激。

就连宋代牛人苏轼都佩服元德秀的胆识、气魄，感慨“恨我不识元鲁山”。

元德秀淡泊名利，不习惯官场生活，后来辞官隐居，开设义塾，传道授业。门生赠送他的财物，都被他捐给了穷人。

元德秀，字紫芝。相传，唐代宰相房琯见到元德秀啧啧赞叹：“见紫芝眉宇，使人名利之心都尽。”

人赞清官两袖清风，元德秀除了两袖清风，还满袖“春”风。得见君子，如沐春风，三生有幸。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）